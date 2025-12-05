Izrael nije europska zemlja, evo zašto se natječe na Eurosongu

Izrael će se natjecati na Eurosongu iduće godine, odlučeno je na sastanku televizijskih kuća sudionica natjecanja u sjedištu Europske radiodifuzijske unije u Ženevi u četvrtak. Nekoliko zemalja odmah je reagiralo na to pa su tako Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija najavile bojkot idućeg izdanja ovog glazbenog natjecanja.

Ove zemlje su zahtijevale isključenje Izraela zbog humanitarnih posljedica rata u Gazi te zbog optužbi za nepoštene prakse glasanja. Unatoč pozivima da se glasa o izraelskom sudjelovanju, članovi su umjesto toga odobrili novi set pravila s ciljem zaštite integriteta natjecanja.

Strani mediji navode kako je moguće da još zemalja najavi bojkot ovog natjecanja.

Portugalski emiter podržava promjene pravila Eurosonga prije sastanka u Ženevi

Zašto se Izrael natječe na Eurosongu?

Izrael je bio prva država koja geografski ne pripada Europi, a da je sudjelovala na Eurosongu. Na natjecanju su debitirali 1973., kada ih je predstavljala pjevačica Ilanit. Iako nije u Europi, Izraelski javni radiotelevizijski servis član je Europske radiodifuzijske unije (EBU), što je zapravo glavni uvjet za sudjelovanje na natjecanju.

Četiri puta pobijedili su na natjecanju, od čega dvije godine zaredom - 1978. i 1979. godine. Prva pobjeda stigla je 1978. u Parizu s pjesmom 'A-Ba-Ni-Bi' Izhara Cohena i grupe Alphabeta. Već sljedeće godine, Izrael je kao domaćin u Jeruzalemu ostvario drugu uzastopnu pobjedu. Pjesma "Hallelujah" u izvedbi grupe Milk and Honey postala je globalni hit. No, Izrael je jedina zemlja pobjednica koja iduće godine nije branila titulu; zbog poklapanja datuma natjecanja s Danom sjećanja, odustali su od natjecanja 1980. godine.

Kasnije su pobijedili još 1998., kada je Izrael predstavljala Dana International s pjesmom 'Diva'. Bila je to prva transrodna pobjednica u povijesti Eurosonga. Četvrtu pobjedu odnijela je Netta Barzilai 2018. godine s pjesmom 'Toy'.

Zvižduci i prosvjedi na Eurosongu

Na Eurosongu 2024. u Malmöu, izraelska predstavnica Eden Golan suočila se s prosvjedima i zvižducima publike. Njezina pjesma, izvorno nazvana "October Rain", morala je biti prerađena zbog političkih aluzija, nakon čega je odobrena pod nazivom "Hurricane". Unatoč pritiscima, završila je na petom mjestu, osvojivši drugo mjesto po glasovima publike.

Kontroverze su se nastavile i ove godine, kada je Yuval Raphael, koja je preživjela napad na glazbenom festivalu Nova, osvojila drugo mjesto, što je potaknulo optužbe o organiziranoj kampanji glasanja koju je navodno potpomogla izraelska vlada.