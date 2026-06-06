J. K. Rowling odbilo 12 izdavača, a knjige joj sad vrijede milijarde

Ime J. K. Rowling postalo je sinonim za magiju, odrastanje i jednu od najuspješnijih književnih franšiza u povijesti. Ipak, iza priče o dječaku čarobnjaku stoji kompleksna i često bolna životna priča same autorice, isprepletena obiteljskim tajnama, nevjerojatnom upornošću i nizom snažnih žena čije je nasljeđe otkrila tek u zrelim godinama. Njezina potraga za vlastitim korijenima otkrila je priču jednako zadivljujuću kao i one koje je sama stvorila.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Velik dio motivacije za istraživanje obiteljske povijesti J. K. Rowling pronašla je u svojoj majci Anne, koja je preminula 1990. godine, a koja je bila izuzetno ponosna na svoje francusko podrijetlo. U popularnoj BBC-jevoj emisiji Who Do You Think You Are? (Znaš li tko si?), Rowling je krenula u potragu za istinom o svom pradjedu po majci, Louisu Volantu. Obiteljska legenda desetljećima je tvrdila da je Louis bio heroj Prvog svjetskog rata, odlikovan najvišim francuskim vojnim priznanjem, Legijom časti. Tu epizodu večeras možete pogledati na HRT 2 u 22.33 h.

Istraživanje je donijelo šokantno otkriće: njezin pradjed nije bio taj Louis Volant. Obitelj je desetljećima slavila pogrešnog čovjeka. Međutim, istina je bila tek neznatno drugačija. Njezin Louis doista se hrabro borio u ratu i za svoju je iznimnu hrabrost odlikovan Ratnim križem (Croix de guerre). No, pravo iznenađenje tek je slijedilo. Istražujući dalje, otkrila je niz snažnih žena u svojoj lozi. To otkriće duboko je dirnulo autoricu, koja je i sama iskusila teškoće samohranog majčinstva.

Od socijalne pomoći do statusa milijarderke

Život Joanne Rowling, rođene 31. srpnja 1965., započeo je daleko od glamura. Nakon što je diplomirala francuski i klasične znanosti na Sveučilištu Exeter, radila je kao istraživačica za Amnesty International, gdje se, kako je rekla, susretala s pričama o ljudskoj hrabrosti koje su je duboko inspirirale. Sudbonosna ideja za Harryja Pottera sinula joj je 1990. tijekom četverosatnog čekanja vlaka od Manchestera do Londona.

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To razdoblje obilježila je i osobna tragedija. Njezina majka Anne preminula je od multiple skleroze u 45. godini, prije nego što joj je Joanne stigla ispričati o svijetu koji je počela stvarati. Slomljena, preselila se u Portugal gdje je podučavala engleski, udala se i rodila kćer Jessicu. Brak je opisala kao "kratak i katastrofalan", a nakon razvoda, vratila se u Edinburgh s kćeri i rukopisom prvih poglavlja Harryja Pottera u kovčegu.

Živjela je od socijalne pomoći, boreći se s kliničkom depresijom i siromaštvom, pišući po kafićima dok bi njezina kći spavala. Rukopis za "Harryja Pottera i Kamena mudraca" odbilo je dvanaest izdavača prije nego što ga je Bloomsbury konačno prihvatio, navodno nakon što je osmogodišnja kći direktora pročitala prvo poglavlje i odmah zatražila nastavak. Ostalo je povijest. U samo pet godina prešla je put od nezaposlene samohrane majke do multimilijunašice i jedne od najutjecajnijih žena svijeta. Svoj uspjeh iskoristila je i za filantropiju, osnovavši zakladu Volant koja se bori protiv siromaštva i društvene nejednakosti.

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Iako je njezin život detaljno dokumentiran, postoje činjenice koje su manje poznate javnosti, a koje bacaju novo svjetlo na nju kao osobu i na njezino stvaralaštvo.

Tajna iza inicijala

Njezino pravo ime je Joanne Rowling, bez srednjeg imena. Kada je trebala objaviti prvu knjigu, izdavači su bili zabrinuti da dječaci, kao ciljana publika, neće htjeti čitati knjigu koju je napisala žena. Predložili su joj da koristi inicijale. Budući da nije imala srednje ime, odabrala je slovo "K" u čast svoje bake s očeve strane, Kathleen. Strategija je bila toliko uspješna da je prvo pismo obožavatelja koje je primila bilo adresirano na "Dragi gospodine...".

Peron za nju ima značenje

Jedan od najčarobnijih detalja iz svijeta Harryja Pottera, peron 9 i ¾ na postaji King’s Cross, ima dirljivu poveznicu s njezinim privatnim životom. Njezini roditelji, Peter i Anne, upoznali su se upravo u vlaku koji je kretao s te londonske postaje. Još jedna zanimljiva podudarnost jest da autorica dijeli rođendan sa svojim najpoznatijim likom, Harryjem Potterom. Oboje su rođeni 31. srpnja.

Foto: PETER NICHOLLS

Inspiracija rođena iz tame

Najmračnija bića u svijetu Harryja Pottera, Dementori, koji se hrane ljudskom srećom i ostavljaju žrtve s osjećajem potpunog beznađa, izravna su posljedica njezine borbe s kliničkom depresijom. To je bilo teško razdoblje nakon razvoda i povratka u Škotsku, kada se osjećala kao potpuni promašaj. S druge strane, sveprisutna tema smrti i gubitka u knjigama duboko je povezana s preranom smrću njezine majke. Često je izjavljivala kako joj je najveće žaljenje u životu to što njezina majka nikada nije saznala za Harryja Pottera.

*uz korištenje AI-ja