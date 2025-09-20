J. Lo i Ben Affleck još nisu uspjeli prodati svoju vilu, a sada su drastično srezali cijenu

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponovno pokušavaju prodati svoju zajedničku kuću, a da bi to napokon i uspjeli, snizili su cijenu i to za 16 milijuna dolara nižu cijenu od prvotne.

Naime, njihova vila na Beverly Hillsu sada se prodaje za 'samo' 52 milijuna dolara, dok je cijena nekretnine u srpnju 2024. godine bila čak 68 milijuna dolara, piše portal TMZ.

Još u svibnju, TMZ je saznao da je Ben Affleck bio motiviran prodati kuću te je aktivno pokušavao sniziti traženu cijenu. Jennifer je, s druge strane, odugovlačila - radije je ostala na izvornoj cijeni od 68 milijuna dolara.

Bivši je par zatim u svibnju ove godine srezao cijenu za 8 milijuna dolara, a nakon toga su je maknuli s tržišta nekretnina.

Izvori za nekretnine kažu za TMZ da je dvojac uzeo hipoteku od 20 milijuna dolara na rezidenciju s 12 spavaćih soba i 24 kupaonice kada su je kupili za gotovo 61 milijun dolara u svibnju 2023. godine.

Lopez je u veljači kupila udobniju kuću od 10.046 četvornih metara u Hidden Hillsu u Kaliforniji. Iako manja, kuća je jednako impresivna kao i njezino imanje s Benom, a sadrži štalu, staje i arenu za jahanje, plus kuću za goste i bazen.

Affleck se iselio iz njihovog bračnog doma u srpnju 2024. i kupio vilu u Brentwoodu za 20,5 milijuna dolara... ali ju je napustio ranije ove godine u korist "super vrhunske" i "masivno privatne" kuće koja je još bila u izgradnji.