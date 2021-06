Priča o Jennifer Lopez (51) i Marcu Anthonyju (52) seže u 1996. godinu.

Par se upoznao na Broadwayu dok je on nastupao u mjuziklu 'The Capeman'. Iste se godine Jennifer razvela od prvog supruga, tada konobara, danas glumca, Ojanija Noae (46).

- Jednog dana ćeš se udati za mene - rekao je Marc tada Jennifer. Par se kratko nalazio, no tad ipak nisu produbljivali odnos.

U međuvremenu je Marc 2000. godine oženio Miss Universe, Portorikanku Dayanaru Torres Delgado (46). U braku su dobili dva sina, a prvi put su se razišli 2002., da bi se 2004. i službeno razveli.

U 2002. Lopez se zaručila za Bena Afflecka (48). Mediji su pratili svaki njihov korak, a odlučili su prekinuti samo nekoliko sati prije vjenčanja.

Marc i Jen vjenčali su se u tajnosti 4.6. 2004. godine. Prije toga su hodali samo šest mjeseci. Iako vijest nisu nigdje objavljivali, otkrile su ih burme na prstima. 2005. zajedno su nastupili na dodjeli Grammyja i očarali sve koji su ih gledali. 2007. zajedno su glumili u filmu 'El Cantante'.

22. veljače 2008. Jennifer je rodila njihove blizance, Maxa (13) i Emmu (13).

2011. par je objavio da se razvodi. Mnogi su bili iznenađeni tom viješću, jer brak s Marcom Anthonyjem nije bio toliko dramatičan kao Jenniferine prethodne veze, među kojima su bili Puff Diddy (51) i Ben Affleck. No prijatelji para otkrili su medijima da su njihovi problemi počeli kad su postali roditelji. Jennifer se nakon poroda htjela vratiti u Hollywood i nastaviti glumačku karijeru. Zbog toga se namjeravala preseliti u njihovu kuću u Malibuu, ali Marc nije želio napustiti New York, gdje na Long Islandu imaju ogromnu vilu. Jennifer je čak htjela ostati u New Yorku kako bi spasila brak, ali brzo joj je postalo jasno da se veza raspada.

- Točno se sjećam trenutka kada sam shvatila da se sve promijenilo. Svi u mojoj okolini su mislili da je moj život fantastičan, ali nitko zapravo tada nije znao koliko je moj život bio loš. Moj brak se raspadao i bila sam toliko prestrašena. Znate onaj osjećaj kada bi najradije vrisnuli od boli, straha i panike. Sjećam se da sam majci tada rekla: 'Mislim da više ne mogu biti s Marcom' - rekla je Jennifer časopisu People.

Jedan od njezinih stilista ispričao je britanskim tabloidima kako Jennifer više nije mogla podnijeti Marcovu narav i to što je stalno želi kontrolirati.

O razvodu se u javnosti počelo šuškati nakon što se J Lo na dodjeli BAFTA pojavila bez vjenčanog prstena na ruci. Iste te godine Lopez se počela viđati s plesačem Casperom Smartom (34), a Marc je predao dokumente za razvod.

Razvod je okončan 2012. godine. Jennifer je dobila skrbništvo nad blizancima, a Marc je kasnije te godine oženio manekenku Shannon de Lima (32).

- Uvijek ću voljeti Jennifer - priznao je ipak tri godine nakon razvoda u emisiji Good Morning America.

2016. Jennifer je prekinula sa Smartom, a s Marcom je snimila album. Bivši supružnici nastupali su i za Hillary Clinton, a u studenom te godine poljubili su se na pozornici na dodjeli Latino Grammyja. Nekoliko dana nakon toga, Marc je najavio razvod od manekenke de Lime. Iako su svi mislili da će se Marc i Jennifer pomiriti, oni su to zanijekali. Jennifer je tada bila s Alexom Rodriguezom.

- Mislim da je naš odnos super ovakav kakav je. Iskreno, mislim da ćemo zauvijek biti najbolji prijatelji, on će uvijek biti tu za mene i ja za njega. Dijelimo nešto vrlo posebno s našom djecom i svjesni smo toga. Tu smo za njih - rekla je te godine Jennifer.

U vrijeme dok je Jennifer hodala s Alexom Rodriguezom (45), Marc je vrijeme provodio s manekenkom Jessica Lynne Harris (29), a stvari su postale ozbiljne kad ju je upoznao s Jennifer i Alexom. No ubrzo su i prekinuli.

Nakon Jessice, Marc se neko vrijeme 2017. godine družio s mlađahnom manekenkom Marianom Downing (26), a iste godine počeo je viđati manekenku i glumicu Raffaellu Modugno (33). Trenutačno pjevač navodno nije u vezi.

Jennifer se nakon prekida s Rodriguezom ponovo počela družiti s Benom Affleckom, ali još se nije izjasnila o tome koliko je stvar ozbiljna. No s obzirom na 'vijek trajanja' njezinih veza nakon Marca, nije teško zaključiti da je jedini postojani odnos s muškarcem u njezinom životu onaj s bivšim suprugom.