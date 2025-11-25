J.Lo je rasturila na raskošnom vjenčanju od šest milijuna eura

Kad se luksuz, Bollywood, Hollywood i šarm Udaipura spoje na jednome mjestu, rezultat je vjenčanje koje ni James Bond ne bi zaobišao. Upravo tako izgledalo je glamurozno slavlje Netre Mantene, kćeri indijskog farmaceutskog magnata Rame Rajua Mantene, i tehnološkog poduzetnika Vamsija Gadirajua.

Sve se odvijalo pokraj slavne Taj Lake Palace, jedne od najprepoznatljivijih palača u Indiji i kultne lokacije iz Bondova filma 'Octopussy'. U središtu pozornosti, naravno, bila je i Jennifer Lopez, čiji je nastup podigao atmosferu na razinu pravog svjetskog spektakla. Njezini energični hitovi, popraćeni precizno koreografiranim nastupima i scenskim kostimima koji su privlačili poglede, unijeli su dašak Las Vegasa u srce Rajasthana.

Foto: Instagram

Procjenjuje se da je proslava ukupno stajala oko 6,7 milijuna dolara, čime je vjenčanje odmah ušlo u red najskupljih i najkomentiranijih društvenih događaja godine. Snimke i dojmovi brzo su preplavili društvene mreže. Dok su jedni oduševljeno dijelili prizore raskoši kakva se rijetko viđa, drugi su isticali kako je riječ o razini luksuza koja se, osobito u lokalnim okvirima, može doživjeti kao pretjerana. Unatoč ponekim kritikama, teško je osporiti da je organizacija bila izvedena besprijekorno.

Foto: Instagram

Višednevni program bio je precizno strukturiran, s tematskim večerima, tradicionalnim ceremonijama i modernim produkcijskim zahvatima koji su se skladno isprepletali. Posebnu je pozornost izazvala i golema svadbena torta visoka 4,5 metara, koju je izradio pariški slastičarski virtuoz Bastien Blanc-Tailleu.

U obliku palače, sa slonovima, tigrovima i cvjetnim ornamentima, torta je izgledala poput arhitektonskog modela, a ne slastice.

Foto: Instagram

Među gostima su bila brojna poznata lica Bollywooda - Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Madhuri Dixit, Kriti Sanon, Nora Fatehi i Jacqueline Fernandez. Stigli su i međunarodni uzvanici, među njima Donald Trump Jr. i njegova partnerica Bettina Anderson.