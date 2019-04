J.Lo otkrila svojim blizancima: U mladosti sam bila kao dečko

Pjevačicu Jennifer Lopez (49) intervjuirala su njezina djeca, blizanci Emme i Max (11), koje ima s bivšim suprugom glazbenikom Marcom Anthonyjem (50). Na svom YouTube kanalu Lopez je ovog puta, kako kaže, odlučila probati nešto novo. Video je započela govoreći 'Dobrodošli na moj kanal. Pokušat ću danas nešto drugačije...'

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL

- U životu sam intervjuirana možda deset tisuća milijuna milijardi puta i uvijek mi se postavljaju uglavnom ista pitanja pa sam odlučila da bi bilo zabavno ako bih dopustila Emmi i Maxu da mi postave par pitanja - nastavila je Jennifer.

Foto: Youtube/Screenshot

- Sigurna sam da imaju neka pitanja i da će biti zanimljiva. Max, Emme možete me pitati što god želite na svijetu. Pitajte me bilo što - dodala je pjevačica.

Lopez je na sebi imala haljinu krem boje s Gucci remenom, okrugle velike naušnice, punđu, a isticao se i njezin golemi dijamantni prsten zaručnika Alexa Rodrigueza, umirovljenog sportaša i bivšeg igrača bejzbola koji ju je zaručio nakon dvije godine veze.

Foto: Youtube/Screenshot

Prije nego su počeli s postavljanjem pitanja blizanci su sjedeći razmišljali u tišini.

- Što te najviše mučilo kada si bila u mojim godinama - prvo je pitao Max.

Jennifer je odgovorila kako je stalno upadala u nevolje, i da je pomalo bila nalik njemu. Dodala je kako je voljela trčati, igrati se te da je bila poput dečka.

Foto: AFP

- Upadala sam u nevolje jer bi se išuljala iz kuće. Moja soba je bila na drugom katu, a bio je i mali krov ispod kojeg je bila šupa pa bih stavila ljestve na nju i tako se penjala, spuštala i skakala sa šupe - pričala je pjevačica djeci.

- Kako te nisu čuli - pitala je Emme. Jennifer je objasnila kako je u početku nisu čuli, ali kako su je uvijek kažnjavali, iako ne zna i ne sjeća se zašto.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

- Bila sam stvarno dobra klinka, ali moja mama bi nas otjerala u sobu i onda bih ja slušala glazbu ili štošta i kad bi mi dosadilo samo bih istrčala, otišla bih se igrati s prijateljima. I jednog dana me išla provjeriti i mene nije bilo, pogledala je kroz prozor i vidjela ljestve... - priča Lopez na što je Emme upitala kako je bilo živjeti s bakom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je duga priča. Ti znaš baku... iako je luda, bila je zabavna. Bila je mlada majka, udala se s 20, imala je nas troje do 26. Bilo je kao da ima trojke sa 26. Možeš li to zamisliti. Dobila sam vas dvoje sa 37 godina i bilo mi je teško. Htjela sam mnogo puta iskočiti kroz prozor jer kad bi jedan od vas plakao, pa drugi nastavio pomislila sam 'Ahhh što ću sad, pa ne možeš ti plakati Max kad ona plače'. Znači bila je mlada mama, a to je kao da imaš stariju sestru. Ona je voljela plesati, uvijek je htjela biti glumica, pjevačica, plesačica. Izvrsna je plesačica, znate baku, kad uđe u sobu preuzme svu pozornost - objašnjava zvijezda.

Foto: Youtube/Screenshot

Max je potom upitao što je voljela raditi kad je bila njegovih godina.

- Ti imaš 11, tada sam voljela igrati softball. Igrala sam istu poziciju kao Alex, znate da me on uvijek zeza. I bila sam odlična kao što i on voli reći - ispričala je Jennifer.

Foto: Privatni albumI

Zatim je pitao da li je bila niska kao on u njegovoj dobi, na što mu je Lopez odgovorila da jeste, ali dodala da neće zauvijek biti nizak iako je Max i dalje uvjeren da hoće.

Emme je potom nagovorila brata da ustane kako bi mu pokazala da je mrvicu viša od njega, što ju oduševljava.

Foto: Youtube/Screenshot

- Kako se to dogodilo, vi ste blizanci - šokirana je Jennifer.

Potom je uslijedilo pitanje o matematici.

- Misliš li ili si mislila da je matematika beskorisna - upitao je sin mamu, koja mu objašnjava kako ju nije smatrala beskorisnom iako joj nije bila najdraža.

- Kada si u školi ti se misliš zašto nešto učiš, ali ipak na kraju, u nekom trenutku u životu shvatiš da zapravo to trebaš. Da trebaš te informacije i da su ti potrebne - objasnila mu je mama.

Foto: Youtube/Screenshot

Emme je nastavila te ju pitala da li je ona njezina mezimica, iako ju je brat opomenuo da to ne pita.

- Nemam favorita. Nikada ne bih mogla misliti na jednog od vas više od drugog. Jednostavno ne. Volim vas oboje mnogo - rekla im je Jennifer.

Foto: Instagram/orijent

Potom ju Max pita da li je biti mama drugačije nego što je ona očekivala, što je Jennifer objasnila kako se ne može zamisliti kako je to biti mama dok niste i sami mama.

- Sjećam se da sam svojim prijateljima davala savjete cijelo vrijeme i znali bi me gledati kao da imam tri glave. A onda kada sam dobila vas dvoje, iste minute sam se otišla ispričati prijateljima. Rekla sam im da mi je jako žao što nisam razumjela što znači imati dijete i da sve što sam ikad rekla o odgoju djece trebaju zaboraviti i da mi oproste. I to je istina - objašnjavala im je Lopez.

Foto: XIM/Press Association/PIXSELL

Pitanje o tome kako se osjećala kada je otkrila da će imati blizance uputila joj je Emme, a Jennifer im se i to potrudila dočarati.

- Kada sam shvatila da sam trudna bila sam u Portugalu, radila sam veliku predstavu. Bila sam u prikolici, na frizuri i šminkanju, a u trbuhu sam osjećala kao da imam leptiriće i odmah sam znala da nosim život u sebi. Otišla sam do liječnika i napravili su mi ultrazvuk, trbuh je još bio ravan. Liječnik me potom upitao da li vidim malo zrno riže te da je to beba, a drugo malo zrno riže je druga beba. Bila sam u šoku i počela sam se histerično smijati. Nisam mogla vjerovati. I tako sam saznala da imam blizance - pokušala im je dočarati Lopez.