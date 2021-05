Prije 19 godina, glumac Ben Affleck (48) i pjevačica Jennifer Lopez (51) objavili su svoje zaruke. Isti mjesec Lopez je objavila svoj treći album 'This Is Me... Then'. U međuvremenu su zaruke otkazane, oboje su se vjenčali, rastali, a pop zvijezda objavila je još pet albuma.

Sada, 17 godina nakon što su prekinuli vezu, 'Bennifer' je ponovno zajedno. Nakon nekoliko dana druženja, tjedan dana su proveli na romantičnom odmoru u Montani.

- Čuju se svaki dan i planiraju se ponovno vidjeti. Jennifer je jako uzbuđena s obzirom na to kako stvari napreduju s Benom - rekao je anonimni izvor za People.

Dok njezin bivši zaručnik Alex Rodriguez (45) pokušava ponovno doći do Jennifer i osjeća se povrijeđeno što ignorira njegove poruke, pjevačica se fokusirala na svoju obnovljenu ljubav s Oscarovcem.

- Svi albumi su mi posebni, ali 'This Is Me... Then' najdraži mi je - napisala je uz objavu na Instagramu.

Video koji je objavila kompilacija je najpoznatijih pjesama s tog albuma. Zvijezda je rekla kako je to objavila u znak slavlja što se album u zadnjih tjedan dana ponovno našao u top ljestvici na iMusicu. Razlog tome, čini se, vraćanje je Afflecku. Zanimljivo je i kako je Lopez ovaj album posvetila glumcu, a veliku ulogu igrao je i u spotu pjesme 'Jenny from the Block'.

U tom videu par se ljubi, zajedno provodi vrijeme na jahti i, što je tada bilo pomalo kontroverzno, Ben gladi i ljubi Jennifer po guzici prije nego joj skine donji dio kupaćeg kostima.

- Ti si moj život... moja jedina inspiracija za svaki stih, svaku emociju i svaki djelić osjećaja na ovom albumu - napisala je tada Jennifer o svojoj muzi Afflecku.

Anonimni izvor za People rekao je kako par još nema velikih ljubavnih planova, posebno jer oboje imaju djecu s kojom žele provoditi vrijeme, kao i poslovne obaveze. Otvoreni su svim mogućnostima, pa će samo vrijeme pokazati hoće li Lopez ponovno pronaći inspiraciju zahvaljujući Benu.