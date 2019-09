'Ja jesam zvijezda, moji glavni aduti su šega, šala i osmijeh...'

Maja Đukanović, kandidatkinja druge sezone showa 'Gospodin Savršeni', svoj je osebujni karakter otkrila već prvu večer u showu, kada se uzrujala zato što je Ena Rahić bila na spoju s Mijom, ali i zato što, kako je objasnila, laže da je iz Sarajeva, a zapravo je iz Varoša.

Nakon što je Ena ispala iz showa, Maja se usredotočila na druge kandidatkinje pa je tako, primjerice, tijekom spoja Mije i Emily izašla iz sobe i špijunirala ih... A koji će joj biti idući potez kako bi se približila Miji, doznat ćemo već idućeg tjedna. No prije toga Maja je u intervjuu za RTL TV otkrila nešto više o sebi, svojim motivima za ulazak u show te kako i gdje se vidi nakon njega.

- U show sam se prijavila iz znatiželje, da vidim hoćete li me zaista kontaktirati, a i imala sam viška slobodnog vremena - objasnila je.

Otkrila je i kakav je tip muškarca privlači.

- Visok, crn, šarmantan... Karakterno; iskren, pametan i zagonetan - objasnila je i dodala kako se i sama iznenadila kad je 'pala' na Miju već nakon prvog susreta. 'Pukla sam!', ponavljala je simpatična Sarajka ispred kamere.

A na pitanje bi li voljela postati zvijezda, Maja je kratko i samouvjereno odgovorila.

- Ja jesam zvijezda - tvrdi.

Ipak, ne skriva kako bi jednog dana voljela imati svoj parfem i liniju odjeće.

- Tajna je kako sam zamislila parfem, a moje bi kreacije bile dostupne svima, jedino bi ljudi trebali imati osjećaj za scenski nastup i običan svakodnevni styling - otkriva.

Trenutačno radi kao medicinska sestra i fizioterapeutska tehničarka, a na pitanje je li zadovoljna svojim dosadašnjom postignućima, direktno odgovara.

- Nisam, želim napredovati. Nikad nije dovoljno! - dodaje.

Ambiciozna Maja, koja je djetinjstvo provela igrajući se s prijateljima u obližnjem parku blizu svog doma u Sarajevu, kaže kako bi se zbog ljubavi bila spremna preseliti i u drugu državu. No njezini današnji prijatelji nisu ni znali da ide u show!

- Nitko nije znao, samo obitelj. Mama je bila oduševljena, a brat ravnodušan - rekla nam je.

Maja za sebe kaže da je temperamentna i tvrdoglava, ali i da ju je teško izbaciti iz takta kao što se dogodilo u prvoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni', kad je došlo do tenzija s Enom.

- Iako sam temperamentna, treba me dovesti u to stanje da ružno reagiram zato što držim do sebe - kaže.

Mogu je razljutiti neočekivane situacije.

- Ne volim nepravdu, ali naučila sam biti flegmatična. Ali me zato uvijek može razveseliti pametan smisao za humor - dodaje.

Na pitanje po čemu se ističe u odnosu na druge kandidatkinje te koji je njezin glavni adut u showu, odgovara:

- Dovoljno je da se pojavim, a moji aduti su šega, šala, osmijeh - kaže Maja koja vjeruje kako konkurentice mogu biti istodobno i prijateljice u jednom ovakvom showu.

Kakvo će joj ovo ljubavno iskustvo biti, doznat ćemo tijekom idućih tjedana, a Maja je u jednu riječ sažela kakva su joj dosadašnja ljubavna iskustva nisu bila za pohvalu.

