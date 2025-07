Jači od nevremena! Stranglersi u Istri nisu iznevjerili publiku

Sinoćnji koncert legendarnih The Stranglersa u impresivnom ambijentu Cave Romane ostat će upamćen po snažnoj atmosferi i vjernoj publici koja je naoružana kabanicama, kišobranima i pozitivnom energijom, plesala na neke od najvećih punk rock i new wave hitova svih vremena, među kojima su "Golden Brown", "Peaches" i "Strange Little Girl".

POGLEDAJTE GALERIJU:

Najveće fanove bend je osvojio već na samom početku kada se frontmen Baz Warne s pozornice na hrvatskom jeziku obratio nasmijanoj publici riječima: „Dobar dan Hrvatska, kako ste“. Koncert je zbog vremenskih uvjeta morao nakratko biti prekinut, no bend se vratio na pozornicu i odsvirao još tri pjesme. Menadžer benda zahvalio je publici na strpljenju i energiji. Nastup je, tako, bez obzira na nepredviđene meteorološke uvjete, trajao preko sat vremena.

Pula: Koncert grupe The Stranglers | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Unatoč izazovima, The Stranglers nisu iznevjerili – ni sebe, ni publiku. A iako su večer završili pjesmom “No More Heroes”, na kraju ih je ipak bilo – među glazbenicima koji su odsvirali i među publikom koja je ostala uz njih, neumorna i odana. Organizatori i bend zahvaljuju svima koji su prisustvovali, pokazavši još jednom da istinska koncertna energija ne poznaje vremenske prognoze.

The Stranglersima je ovo prvi nastup u jedinstvenom ambijentu istarskog Cave Romane, okruženog 50 metara visokim kamenim zidovima, što je dodatno pojačalo intimnu glazbenu atmosferu. Ipak, hrvatska publika nije im strana. Ove glazbene ikone osnovane 1974. godine, u Hrvatskoj su prvi put nastupili u srpnju 1978., kada su bili jedan od prvih anglo-saksonskih punk/new wave bendova koji su svirali u Zagrebu. Pjevač Baz Warne prije koncerta je poručio kako se bend veseli povratku jer su, kako kaže, „ljudi vrlo topli i prijateljski“.

Pula: Koncert grupe The Stranglers | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Stranglersi su bili jedan od ključnih bendova na koje se naslanjala britanska punk i novovalna scena u drugoj polovici 70-ih, a njihova glazba odiše mračnim, ali melodičnim tonovima koji su im osigurali status jednog od najutjecajnijih bendova svoje generacije. Basist i pjevač, Jean-Jacques Burnel, danas jedini preostali član originalne postave, u bend je ušao sasvim slučajno – dok se vraćao s karatea, povezao je autostopera Hugha Cornwella, osnivača benda. Burnel danas poznate hitove Stranglersa izvodi s osvježenom postavom.

“Men in black”, kako ih fanovi nazivaju zbog crne odjeće i inspiracije koju pronalaze u izvanzemaljskim teorijama, povijest su ispisali i 1992. kao prvi rock bend koji je nastupio u britanskom zatvoru Dartmoor. Zahvaljujući svom beskompromisnom stavu, kojim prokazuju negativne pojave globalnog društva, eksperimentirajući s raznim glazbenim pravcima, stvorili su vlastiti zvuk po kojem su jedinstveni.

Pula: Koncert grupe The Stranglers | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Pravu punkersku večer otvorila je zagrebačka punk/dark rock grupa Phantasmagoria, koja ima kultni status na hrvatskoj underground sceni, a publiku su itekako zagrijali mračnim i energičnim nastupom. Zagrepčani su u tom dijelu Istre nastupili prvi put nakon gotovo 20 godina, a ovaj je nastup ujedno bio i ispunjenje dugogodišnje želje jer je njihov zajednički koncert iz 1993. godine u Opatiji bio otkazan.