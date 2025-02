Jack Nicholson (87) iznenadio je obožavatelje! Nakon skoro dvije godine se pojavio u javnosti...

Legendarni glumac Jack Nicholson (87) pojavio se u javnosti nakon duljeg vremena. Sjedio je u publici na događaju povodom 50. obljetnice popularne američke emisije Saturday Night Live.

Glumac je sjedio u publici i najavio Adama Sandlera.

Foto: screenshot/Youtube

- Dame i gospodo, Adam Sandler - rekao je Nicholson i dobio ovacije publike. Pored glumca je bila i njegova kći Lorraine, a u blizini su bili i Will Farrell, Robert De Niro, Blake Lively i Ryan Reynolds.

U prosincu je Lorraine podijelila i na društvenim mrežama fotografiju s ocem.

'Lijepi ste! Reci ocu da se vrati ispred filmskih kamera!', 'Hvala ti što si podijelila fotografiju oca s nama', 'Otac izgleda odlično', 'Otac ti je divan glumac', bili su neki od komentara ispod fotografije.

Zadnji film je Nicholson snimio 2010. godine. S njime su u romantičnoj komediji 'How Do You Know' glumili Reese Witherspoon, Paul Rudd i Owen Wilson, a Nicholson je imao sporednu ulogu.

Prije ovog, glumac je posljednji put u javnosti snimljen u travnju 2023. kad je bio na utakmici LA Lakersa u Los Angelesu.