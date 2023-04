Jack Nicholson prvi put snimljen nakon 18 mjeseci, raščupan i sam, prijatelji strahuju za njega

Američki glumac Jack Nicholson (85) viđen je prvi put nakon 18 mjeseci na balkonu svog zloglasnog kompleksa Mullholland Drive na Beverly Hillsu. Njegovo stanje zabrinulo je prijatelje koji se pribojavaju da će glumac umrijeti sam, na sličan način kao i njegov bivši susjed i kolega Marlon Brando.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

U četvrtak, Nicholson je fotografiran dok je uživao na svježem zraku s pogledom na Franklin Canyon. Nosio je široku narančastu košulju i široku trenirku te se naslonio na ogradu balkona tijekom svježeg jutarnjeg izlaska.

Fotografije možete pogledati OVDJE.

Nicholson je vjerojatno najpoznatiji neženja 'La La Landa', a bio je u braku četiri godine prije nego što je uspio u Hollywoodu. Njegova najpoznatija romansa s Angelicom Houston (71) završila je prije gotovo 25 godina.

Foto: SARA

Trostruki dobitnik Oscara posljednji je put viđen u listopadu 2021. godine, zajedno sa svojim sinom Rayem (31), koji je sjedio pored terena i gledao utakmicu LA Lakersa. Prema izvješćima, Ray je jedan od rijetkih ljudi s kojima je Nicholson u kontaktu.

Foto: JIRU

Inače, njegovo posljednje pojavljivanje na ekranu dogodilo se u filmu 'How Do You Know' iz 2010. godine, gdje je glumio zajedno s Owenom Wilsonom i Reese Witherspoon. Također, godinama je izbjegavao glasine da se povukao iz glume jer se bori s demencijom.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

