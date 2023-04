Jack Nicholson viđen u javnosti nakon gotovo godinu dana: Na tribinama navijao za Lakerse

Foto: Profimedia

Zadnji film u kojem je američki glumac Jack Nicholson glumio bio je 'How Do You Know' snimljen 2010. godine

Američki glumac Jack Nicholson (86) viđen je u javnosti nakon dugo vremena, a pojavio se na utakmici LA Lakersa u Los Angelesu. Foto: Profimedia Nicholson je utakmicu pratio iz prvog reda, a ovo mu je prvo javno pojavljivanje nakon 2021. godine, kada je na utakmici viđen sa sinom Rayem. Inače, Nicholson je bio stalan član u posljednjih pola stoljeća povijesti Lakersa, bodrio je momčad kroz nekoliko razdoblja uspjeha nakon što je dobio sezonske ulaznice 1970. te je bio najistaknutije lice u Lakersovoj galeriji slavnih obožavatelja. Glumca su nedavno paparazzi snimili na balkonu kuće u neprepoznatljivom izdanju što je zabrinulo brojne obožavatelje s obzirom na glasine da mu je zdravlje narušeno. Foto: Profimedia - Njegova kuća mu je kao zamak iz kojeg uopće ne izlazi. Ljudi bi željeli da barem nakratko izađe da vidimo da je dobro. U kontaktu je samo s nekoliko bliskih rođaka i sinom Rayem, no dani druženja su iza njega - rekao je nedavno izvor za strane medije. Zadnji film u kojem je glumio bio je 'How Do You Know' snimljen 2010. godine