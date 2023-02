Nepriznata kći Jacka Nicholsona otkrila da otac nije želio imati ništa s njom: 'Ne znam zašto...'

Tessa Gourin (28) je kći holivudskog glumca Jacka Nicholsona (85), a u svojem eseju u Newsweeku je otkrila da on nikada nije želio imati veze s njom.

Tessa je rođena 1994. iz kratke avanture svoje majke Janine Gourin (49) i Nicholsona. Gourin se tada pokušavala probiti u glumi i radila je kao konobarica, a danas je uspješna agentica za nekretnine u New Yorku. Iako glumac nikada javno nije priznao Tessu kao kćer, njezinoj majci je redovno plaćao alimentaciju i privatne škole.

Foto: Instagram

- Moja majka mi je od najranije dobi govorila da nikome ne kažem da imam slavnog oca. Znala sam da je moćan i bogat, stoga sam se i osjećala kao siroče Annie iz dobro poznatog filma - rekla je Tessa Gourin koja je odrastala sama s majkom na Manhattan Upper East Sideu, pohađajući privatne škole koje joj je Nicholson financirao.

Tessa je tijekom odrastanja voljela mjuzikl 'Annie' pa otuda i njezina usporedba s glavnim likom. U ranoj dobi je razvila strast za glumom, ali majka joj nije dopustila da već kao dijete uđe u svijet glume.

Foto: Instagram

Odrasla je na Upper East Sideu u dvosobnom stanu s majkom i polubratom. Prisjetila se kako je tu i tamo provela nekoliko sati ili par dana s Nicholsonom, ali ga nikad nije stvarno upoznala. Priznala je da joj nitko nikada nije dao 'konkretan odgovor' zašto on nije više prisutan u njezinu životu.

- Moja mama je htjela da se povežem s njim, da imamo neku odnos, no on je rekao da ga to ne zanima - ispričala je.

Foto: Instagram

- Nitko mi nikada nije dao konkretan odgovor. Zbog toga sam ja stvorila svoje mišljenje o svemu. Mislim da je on vrlo komplicirana osoba, a da moja majka ovako rješava neke svoje demone. U kombinaciji to dvoje ja sam bila kolateralna žrtva - napisala je.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Iako s njim nema nikakav odnos, Tessa otkriva kako je naslijedila neke njegove osobine, poput otkačenosti i "ludila", kojem je i on sam sklon. Uz to, baš je poput oca zaljubljena u glumu i nada se da će ostvariti i sama uspješnu karijeru u filmskoj industriji.

- Bojala sam se da će ljudi misliti da želim iskoristiti njegovu slavu, no ta osoba me ne želi u svom životu, pa zašto ne bih to okrenula u svoju korist? - rekla je Tessa koja je svoj esej za Newsweek objavila pod naslovom: "Ja sam kći Jacka Nicholsona i voljela bih da me ljudi mogu zvati nepo baby."

Foto: Instagram

- Odrastala sam bez oca, sjedeći sa strane i frustrirano gledajući kako druga djeca slavnih dobivaju uloge ili potpisuju ugovore s velikim agencijama - poručila je u članku.

Inače, Tessa je prošle jeseni dospjela na naslovnice kritizirala glumicu i model Lily-Rose Depp (23) koja je rekla da nije imala koristi od nepotizma kao kći poznatog glumca Johnnyja Deppa (59) i pjevačice Vanesse Paradis (50).

Inače, Jack Nicholson ima najmanje petero djece s četiri različite žene. S bivšom suprugom Sandrom Knight (83) ima kćer Jennifer (59), dok s bivšom djevojkom Rebeccom Broussard (60) ima Lorraine (32) i Rayja (30). Sina Caleba (52) dobio je s pokojnom glumicom Susan Anspach, a Honey (42) je rođena u kratkoj aferi s danskim modelom Winnie Hollman, no njih nikada nije javno priznao.

