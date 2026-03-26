Obavijesti

Show

Komentari 0
IDETE LI?

Jack Savoretti u rujnu stiže u Lisinski: U samo nekoliko sati rasprodano više od pola karata

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Chris Floyd

Mnogima omiljeni kantautor Jack Savoretti u utorak 22. rujna po prvi puta stiže u Zagreb, gdje će u Lisinskom izvesti svoje najveće hitove

Admiral

Britansko-talijanski kantautor i miljenik publike Jack Savoretti, u utorak 22. rujna po prvi puta stiže u Zagreb u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog u sklopu velike turneje "We Will Always Be The Way We Were".

Jack Savoretti autor je  brojnih hitova poput "What More Can I Do?", "Candelight", "Breaking the Rules" i drugih, a u gotovo dva desetljeća na sceni objavio je osam studijskih albuma. Sada u 41. godini predstavlja novo poglavlje karijere i u Zagreb dolazi nakon objave devetog studijskog albuma "We Will Always Be the Way We Were".

Novi album donosi introspektivan i osoban pristup, obilježen temama samoprihvaćanja, ljubavi i životnog iskustva. Nakon eksperimentalnijih, konceptualnih izdanja, Savoretti se vraća svojim korijenima i iskrenom kantautorskom izrazu, stvarajući glazbu koja odražava „lijepu sredinu“ života; razdoblje u kojem se preispituju odluke, ali i slave odnosi koji nas oblikuju.

Foto: PROMO

Posebno se ističe naslovna pjesma, posvećena njegovoj supruzi i njihovoj dugogodišnjoj vezi, kao i singl "Do It for Love", koji otkriva njegovu temeljnu motivaciju, a to je ljubav prema glazbi i publici. Album donosi i suradnje s KT Tunstall te Steph Fraser, dodatno naglašavajući spoj iskustva i novih glazbenih glasova.

Savoretti ovim izdanjem potvrđuje status jednog od rijetkih izvođača koji je kroz godine ostao vjeran svom autorskom izričaju, a istovremeno zadržao snažnu povezanost s publikom.

Foto: Chris Floyd

Zagrebački koncert bit će jedinstvena prilika za doživjeti njegov prepoznatljiv emotivni stil uživo u večeri ispunjenoj snažnim baladama, bezvremenskim melodijama i intimnom atmosferom koja je osvojila publiku širom svijeta. Ulaznice potražite na www.lisinski.hr.

JACK SAVORETTI Britanski glazbenik oduševio je prvim nastupom u Hrvatskoj, iz publike ga pratio i Ivan Huljić
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026