Mile iz M.O.R.T.-a ima novi singl Tiho: 'Sjela nam je baš lagano!'

Mile Mijač i Krivo Društvo objavili su video spot za singl "Tiho", pjesmu koja najavljuje njihov drugi studijski album. Glazbenik je u intervjuu za 24sata komentirao kako je došao na ideju za pjesmu "Tiho" te što je inspiriralo da ona bude najavni singl drugog albuma.

- To je pjesma koja je cijelom bendu legla baš lagano, bez premišljanja i mnogo mozganja. Sama tema pjesme je posveta svima onima koji potiskuju, izbjegavaju ili ignoriraju život. Najteže je bilo izabrati prvi singl, nikada nisam bio vičan u tome. Pa hajdemo vidjeti - komentirao je. Osvrnuo se i što "Tiho" predstavlja u kontekstu novog albuma.

- Naslov je skroz kontradiktoran, album je sve samo ne tih. Naravno da je drugi album mnogo žešći, brži i naš u svakom smislu te riječi. Svih pet članova je u njega dalo dušu, ruke i znoj. Dok stil kao stil nismo promijenili, koliko unaprijedili - rekao je te je otkrio i suradnike te koliko je radio na samome singlu.

- Pjesma se kovala zadnjih godinu dana po koncertima, po probama i po studiju. Bend "Krivo Društvo" su redom Klara Pehar na violini i vokalu, Patrik Zelenika na gitari i vokalu, Luka Siničić na bas gitari i Antonio Strižić na bubnjevima. Pjesmu smo snimili u našem sinjskom High Studiju, dok je miks i mastering radio kolega Leonard Klaić - ističe Mijač te dodaje koja je tema drugog albuma, koji će svjetlo dana ugledati u listopadu ove godine.

- Glavna tema? Kaže stara poslovica "Život je takav, čupav i dlakav". Tako da nam je život dan danas najveća inspiracija. Treba ga živjeti punim plućima. Dokle pjesma "Tiho" je uvertira ono što vas čeka. U jedan žestok i raznovrstan album - kaže glazbenik, koji se s bendom priprema i za koncertne nastupe.

U Blues baru u Benkovcu su 25. travnja, 6. svibnja nastupaju u Splitu kraj MKC-a, dok dan kasnije dolaze u zagrebački Vintage Industrial Bar. Osvrnuo se i na rad u bendu M.O.R.T. u kojem je djelovao kao bubnjar. Komentirao je kako je balansirao solo rad s obavezama u bendu te što mu je to donijelo.

- Ponajviše iskustvo, uostalom zato se i bavimo ovim. Mada i mnogo neprospavanih noći. Nije to bilo pretjerano teško dokle znaš postaviti raspored - iskren je Mijač. Otkrio je ključni razlog za prestanak rada benda M.O.R.T. te kako je doživio tu odluku.

Foto: Marko Ristic

- Umor i ogromna želja za odmorom. Trebalo mi je vremena da se naviknem na tu informaciju, ali kako smo mi svi braća tako nisam bio sam u tome. Također podrška, poštovanje i ljubav od benda Krivo Društvo je značila mnogo - istaknuo je te komentirao što će mu najviše nedostajati iz vremena M.O.R.T.-a.

- Previše je toga. Ali najviše naše najgore i najblesavije priče u kombiju - kaže Mile Mijač. Za kraj je ispričao i kako njegov privatni život utječe na kreativnost.

- Usko je vezan za glazbu, kreativnost i stvaranje. Tako da jedno komplimentira drugo ili još bolje rečeno: jedno ne bih moglo bez drugog - zaključio je glazbenik.

