‘Jackass’ se vraća u kina: Novi film stiže u lipnju unatoč godinama i ozljedama ekipe

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YouTube/screenshoot

Johnny Knoxville i ekipa u novom filmu ponovno pomiču granice izdržljivosti. 'Jackass' se nakon četiri godine vraća na velika platna, a premijera je zakazana za 26. lipnja

Admiral

Legendarna ekipa 'Jackassa' ponovno se vraća na veliko platno. Paramount Pictures potvrdio je da novi film iz popularne i kontroverzne franšize stiže u kina 26. lipnja, četiri godine nakon posljednjeg nastavka 'Jackass Forever'.

Povratak je najavio Johnny Knoxville putem Instagrama, objavom koju su podijelili i službeni 'Jackass' profil te produkcijska kuća Gorilla Flicks, iza koje stoji dugogodišnji suradnik franšize Jeff Tremaine. Iako u objavi nije izravno navedeno da je riječ o petom nastavku, sve upućuje na to da se radi o novom poglavlju kultnog serijala, a ne o ponovnom prikazivanju ranijih filmova.

Novi film dolazi nakon 'Jackass Forever', koji je publiku podsjetio zašto je franšiza postala globalni fenomen – ekstremni i često opasni vratolomije, apsurdni humor i potpuni izostanak granica. U tom je nastavku Knoxville završio ozlijeđen nakon susreta s razjarenim bikom, Danger Ehren suočio se s crnim medvjedom, dok je Steve-O ponovno šokirao gledatelje jednim od svojih ekstremnih performansa.

Četvrti film okupio je većinu originalne postave, iako s primjetno više godina i iskustva, ali i novu generaciju izvođača koji su preuzeli dio fizički najzahtjevnijih scena. Tko će se točno pojaviti u novom filmu zasad nije poznato, no potvrđeno je da se Johnny Knoxville ponovno nalazi u središtu projekta.

Povratak Bama Margere, jednog od originalnih članova, čini se malo vjerojatnim. Margera je izbačen iz prethodnog filma zbog kršenja ugovornih obveza povezanih s problemima ovisnosti, a nedavno je izjavio da se više ne vidi u "Jackass" projektu, bez obzira na financijsku ponudu.

MTV
Foto: MTV

"Jackass" je započeo kao televizijska emisija na MTV-ju početkom 2000-tih, da bi se ubrzo razvio u dugovječnu filmsku franšizu. Iako su se godine aktera promijenile, publika je ostala vjerna – danas je čine i nekadašnji tinejdžeri u srednjim godinama, ali i nova generacija mladih gledatelja.

Unatoč brojnim ozljedama, zdravstvenim problemima i sve većem riziku, čini se da ekipa "Jackassa" još nema namjeru stati. Kako su već poručili – ljeto je rezervirano za povratak kaosa, a kina za još jednu rundu šokantne zabave.

