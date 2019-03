'Jackson je spavao s drugima dok sam ja plakao u sobi pored'

Hajka oko dokumentarca 'Leaving Neverland' se ne smanjuje. U filmu se opisuje kako je Michael Jackson zaveo dječake i uvjerio njihove roditelje da ne čini ništa loše već se samo druži s dječacima. James Safechuck (41) dok je bio dječak bio je toliko zaveden Kraljem popa da je čak i plakao kada bi Jackson spavao s drugim dječacima.

- On me pripremao na to da ću ga viđati s drugim dječacima. Rekao bi mi da to neće značiti da mene manje voli. Zatim se pojavio jedan dječak s kojim se on zbližio. Vidio sam da će me taj dječak zamijeniti. Bilo je tu puno ljubomore, bio sam jako povrijeđen. Shvatio sam da više nisam poseban. Bila je jedna večer koje se baš dobro sjećam, Michael je spavao s drugim dječakom u sobi, a ja na kauču. Plakao sam cijelu noć - opisao je James u filmu.

Foto: Youtube/screenshot

Ništa drugačija situacija nije ni s Wadeom Robsonom (36). Jacksonov interes za dječacima je slabio s vremenom, a posljednjih nekoliko godina zlostavljanja osjećali se jako sretno nakon što bi bili intimni s pjevačem.

Jackson je prekinuo intiman odnos s dječacima kada su napunili 14 godina, a dotad su bili emotivno ovisni o njemu. Njihovi susreti većinom su se svodili na oralni seks, ljubljenje i stimulaciju bradavica koju je Jackson obožavao.

- Posljednji put smo spavali zajedno kada je Michael pokušao ostvariti analni seks sa mnom, ali je bilo prebolno. Bili smo u hotelu. Jutro kasnije on je otišao na jedno snimanje i hitno me pozvao da dođem tamo. Pitao me što sam napravio sa svojim rubljem i poslao me kući da uništim gaćice jer je moguće da na njima ima krvi. Poslušao sam ga. Mislim da je to bio posljednji put da smo spavali zajedno - ispričao je Wade.

Foto: Youtube/screenshot

James i Wade shvatili su kroz što su prolazili tek kada su postali roditelji.

- Tek kad se on rodio, shvatio sam što je to dijete, kako ono razmišlja i kako se ponaša. Tajnu o Jacksonu bih odnio u grob da se moj sin nije rodio - kaže Wade u dokumentarcu.