Jacques Houdek o Eurosongu u Hrvatskoj: 'Odmah kupujem dvije ulaznice, obje za mene...'

Jako navijam za Baby Lasagnu i vjerujem da će pobijediti, na prvu nam je rekao Jacques Houdek, uvjeren u našu drugu pobjedu na Eurosongu. Marko Purišić i njegov tim velika su atrakcija svih ovih dana u Malmöu, krug obožavatelja sve je širi.

- Ma odličan je, a i sve ovo što se događa zadnjih dana daje nam nadu da ćemo napokon opet na tron - dodaje Houdek.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Zaposlenici ambasade SAD-a zaplesali su Rim Tim Tagi Dim | Video: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

No glazbenik ima iskustva s Eurosongom. Dvaput je bio tamo. Kao pjevač nastupio je 2017. u Kijevu s pjesmom "My Friend" i završio na 13. mjestu, a dvije godine kasnije autorski je odnio pobjedu na Dori s pjesmom "The Dream", koju je otpjevao Roko Blažević, ali se nije uspio plasirati u finale. Šanse Baby Lasagne u raznim anketama, na kladionicama i u postocima samo rastu. Po tome bismo ga već mogli proglasiti pobjednikom. Ali...

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Često zna biti kuhinje. Žiri se može uplesti, ali i publika, po kojoj je naš Lasagna prvi favorit, ali nešto se preokrene u zadnji čas. Sve je moguće, ali, evo, ja se odmah javljam da kupujem dvije ulaznice za Eurosong u Hrvatskoj. I to obje za mene - našalio se Houdek.

A naš Marko, odnosno Baby Lasagna, nema baš dobra iskustva ni s hrvatskim žirijem. Ne tako davno, po njima uopće nije trebao nastupiti na Dori. Sreća da su ga "prepoznali" barem kao prvu rezervu pa je dobio šansu nakon otkazivanja Zsa Zse. I samo si možemo zamisliti što bi bilo da je Baby Lasagna po našem žiriju ipak bio druga rezerva. Osim što, eto, ljubitelji Eurosonga diljem svijeta pričaju o njemu, pa i o Hrvatskoj, u budućnosti je Marko dao nadu svima koji su rezerve. Postoje slučajevi kad nije loše biti rezerva, barem u žiriju Dore.

Foto: EUROVISION/PROMO

- A čujte, ima tu svega. Zna biti i politike, svjesni ste toga, ali i puno drugih stvari. Možda procijene da Hrvatska ne može organizirati takvo natjecanje. Vjerujte, ima tu svega, nije to samo obično glazbeno natjecanje.

- Svaka čast žiriju za Doru. Da imaju obraza i morala nikad se više ne bi prijavili za tako nešto. Da oni nisu to prepoznali, da je Baby Lasagna bio tek prva rezerva? No dobro, to vam je ovdje tako, možda je to sudbina, da bude baš takva filmska priča. Svašta se u našoj glazbi događa, ima zaista tu svega - ostao je pomalo tajanstven Houdek.

Kijev: Eurovizija 2017., finalna ve?er | Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Vratili smo se ponovno na Eurosong, odnosno redoslijed pjesama. Baby Lasagna pjeva 23. po redu.

- To je jako važno. Pa nije isto ako pjevate na početku ili pred kraj natjecanja, a zapravo pred početak glasovanja - rekao je Houdek.