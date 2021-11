U večerašnjoj epizodi zabavnog showa 'Ma lažeš' naši su kapetani ponovno okupili poznate Hrvate koji su s gledateljima odlučili podijeliti svoje bizarne priče i nevjerojatne istine koje nikad dosad nisu izrekli. Jan Kerekeš okupio je spisateljicu i blogericu Danijelu Dvornik te influencericu i blogericu Ellu Dvornik Pierce, dok su se u timu Luke Bulića našli poznati kuhar, chef i mentor Mate Janković te naš proslavljeni rukometaš Goran Šprem.

Upravo je Goran pročitao prvu karticu. ''Ovo je 50 eura koje sam našao na podu prije olimpijskih igara''. Rukometaš je objasnio kako ih je našao na jednoj pripremnoj utakmici, spremio ih za sreću i nije ih potrošio sve do danas. Iako je Jan zaključio da je to sigurna laž, Goran im je obznanio kako je njegova priča istinita.



''Na prvom spoju s Dinom uhvatio me proljev'', salve smijeha svojom je izjavom izazvala Danijela.''Bila je riječ o želučanoj tegobi. Bilo je neugodno jer nisam baš mogla biti skoncentrirana na bilo što osim da gledam gdje ima neki grm, trava i slično… Dino me izveo u neku diskoteku i tu me uhvatilo… Pratio me do kuće pješke, to je trajalo par kilometara. Pokušavala sam sve da izgledam damski, ali nisam uspjela'', prisjetila se.

''Mislila sam da me više nikad neće zvati, ali njega je to zapravo oborilo s nogu'', zaključila je svoju priču i pustila protivnike da mozgaju govori li istinu ili ne. Svi članovi Lukina tima složili su se da je priča ipak malo pretjerana, no Danijela ih je šokirala kako je ipak govorila – istinu!

Iduća priča bila je Matina: „Nikad nisam uspio doći do vrha Eiffelova tornja jer sam na prvoj etaži ušao u krivi lift''. Janov tim jednoglasno je odlučio kako Mate laže, no to je bila istina. Prvi krug zaključila je Ella. ''Propala mi je potencijalna poslovna suradnja zbog fotografije koja je bila namijenjena mom suprugu'', pročitala je tvrdnju pa nastavila priču.



''Fotografija je bila malo pretjerana i klijentu se to nije svidjelo jer su se htjeli vezati uz nekog 'čednijeg'. Charles je to objavio na svom storyju i onda su mediji to prenijeli'', pokušala je uvjeriti suparnike kako govori istinu. Lukin tim odlučio je kako je riječ o laži, a Ella im je to potvrdila.

U idućoj rundi u studio je stigla tajanstvena gošća Vlatka, a svaki član Janova tima pokušao ju je prisvojiti. Ella je tvrdila kako je Vlatka mamina prijateljica kojoj je zapalila stan, Jan kako je Vlatka učiteljica tjelesnog koja ga je zaboravila na jednom natjecanju, a Danijela kako je riječ o Ellinoj dadilji koju su pronašli u videoteci. Upravo su njezinu priču Lukini odmah odbacili jer se činila najšturijom, no na njihovo zaprepaštenje, ispalo je kako je riječ o – istini!

''Unajmljivali smo filmove u videoteci i tako smo nju upoznali. Pitali smo je bi li došla čuvati Ellu, ona je tamo radila. Ella je imala tada 3-4 godine. Znali smo je iz videoteke i moj muž joj je dao poslovnu ponudu'', prisjetila se Danijela.



U rundi Brzopotezne laži, karticu je čitao Luka Bulić ''Ošamario me Jacques Houdek'', glasila je njegova kratka istina. ''On je samo došao do mene i ošamario me. Poslije mi je objasnio zašto… Nas dvojica smo otpjevali jednu pjesmu i njemu se toliko svidjelo da mi je šamarčinu 'zveknuo' nakon toga i rekao zašto se bavim glupostima kad bih trebao pjevati zapravo… Svi smo ostali frapirani, to se baš čulo'', nastavio je priču, no Janovim tim nije bio impresioniran pa je Luka scenu morao i odglumiti. Ella i Danijela nisu mu povjerovale, a s njima se složio i Jan, no Luka im je potvrdio kako se ipak radi o istini!A koji će gosti studio showa 'Ma lažeš!' posjetiti sljedeći tjedan i kakve nas nove nevjerojatne priče očekuju, doznajte već u petak od 21.30 sati na RTL-u.