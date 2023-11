Jacques Houdek otkrio u koju je pjevačicu nekada bio zaljubljen

Prva uspomena je ustvari pismo koje sam pisao Tajčici, s osam godina. Svi smo joj pisali, svi smo bili zaljubljeni u Tajči i Tajči je bila centar našeg svijeta, i ostala. I nekakvih 25, 30 godina kasnije mi se upoznajemo, pismo biva pronađeno i krug se nekako zatvorio, otkrio je Jacques Houdek (42) za IN Magazin.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Pjevač voli dijeliti fotografije iz djetinjstva te se prisjećati najljepših uspomena. Svojevremeno je otkrio kakav je bio kao dječak.

- Kad sam bio mali, zvali su me Malik. Bio sam sitan i nisam baš volio jesti, vjerovali ili ne - rekao je pjevač dok je opisivao prvi susret s Djedom Mrazom.

Imao je lijepo djetinjstvo.

- Iako su se roditelji uvijek borili u životu i nikad im nije bilo lako. Zaista to nikad nismo osjetili. Bili smo točno onakvi kakvi smo na fotografiji - presretni! Hvala vam, mama i tata, na tome. Život nas ponekad odvede u neočekivanom smjeru pa je danas sve drukčije, no, eto, ostaju nam ove lijepe uspomene zauvijek, to nam baš nitko ne može uzeti - rekao je za Story, kojem je poslao crno-bijelu fotografiju s Djedom Mrazom.