Jacquesa Houdeka napali jer je opleo po žiriju 'Supertalenta', a Pokos je stala u njegovu obranu

P pjevač Jacques Houdek (41) našao se na meti negativnih komentara zbog svog mišljenja o žiriju 'Supertalenta', a svoje nezadovoljstvo njime izrazile su i neke poznate osobe uključujući Nevena Ciganovića. S druge strane postoje oni koji su odlučili obraniti Houdeka od drame u kojem se našao, a među njima je i pjevačica Vlatka Pokos (52).

Vlatka je objavila 'selfie' na Instagramu, a u opisu je stala u obranu njezinog dragog prijatelja.

- Želim javno stati u obranu mog dragog prijatelja Jacquesa, kojega su dušebrižnici prozvali rasistom samo zato što je spomenuo boju kože jedne natjecateljice u poznatom televizijskom projektu, u vrlo specifičnom kontekstu. Za početak, nije uvrjedljivo za nekog reći da je crn, tamnoput, ili obojen, a to znam kao netko tko je godinama živio u multikulturalnom društvu. Normalno je reći 'black girl', 'person of colour', 'white person', 'brown person, 'asian person' - rekla je Vlatka i objasnila svoj razlog zašto smatra da je pjevač u pravu.

U nastavku objave fokusirala se na predrasude o osobama drugih rasa.

- O crncima postoje brojne predrasude, osobito u zemljama poput Hrvatske gdje nema rasne različitosti i gdje su ljudi mahom rasisti i ksenofobi. To vam govorim kao osoba koja je pet godina bila u vezi s crncem, u rasističkoj Hrvatskoj. O crncima postoje negativne, ali i pozitivne predrasude, a jedna od njih je i da svi posjeduju veliki glazbeni talent, što ne stoji. I od mog tadašnjeg dečka, prekrasnog Antonia, svi su očekivali da posjeduje iste talente, a u kojima je bio prosječan. Upravo to je Jacques želio naglasiti i u tom kontekstu je spomenuo njenu boju kože. Ničim je nije uvrijedio, niti je to rasizam. Jacques je vrhunski pjevački talent i kompetentan je iznositi sud o nečijem pjevanju i potpuno se slažem s njim. I ne, Jacques nipošto nije rasist - dodala je.

Prisjetimo se, prije par dana Jacques je prokomentirao nastup djevojke Digne Mbepere te je rekao da samo zato što je 'druge boje' ne znači da zna pjevati, a iskazao je i svoje nezadovoljstvo njezinim nastupom za koji je smatrao da nije bio dobar te da djevojka nema vokalne sposobnosti. Njegovi obožavatelji, ali i šira publika, nisu bili nimalo zadovoljni njegovim mišljenjem te su ga napali. On se kasnije pokušao obraniti putem novog statusa gdje je detaljnije objasnio svoje mišljenje, ali mu nije uspjelo.

