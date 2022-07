Jadran Lazić: 'Izložbu u Hvaru radim za svoju kćer Tamaru'

Velika izložba "Jadran Lazić: 50 godina fotografije" bit će od srijede, 27. srpnja, upriličena u Crvenom salonu hotela Palace Elisabeth u Hvaru. Nastavak je to turneje splitskog fotografa Jadrana Lazića, koji izložbom, kao i fotomonografijom, slavi pola stoljeća uspješne i bogate karijere.

No ova će izložba biti drukčija, za Lazića posebno emotivna...

- Ovu izložbu posvećujem svojoj kćeri Tamari, kojoj je ove godine dijagnosticiran četvrti stadij raka i trenutačno je na intenzivnom liječenju u New Yorku. Gotovo svako ljeto od djetinjstva provodi ovdje na Hvaru, ali zbog bolesti ove godine nije u mogućnosti biti s nama. Ovdje nije isto bez nje, ali pravimo planove za iduće ljeto kad ozdravi - rekao je Lazić i potiho nastavio:

- Otkad se rodila, dolazila je ovamo na Hvar, pa naša vila zove se Tamara...

Lazić je u karijeri fotografirao mnoge slavne ljude. Ispred njegova objektiva bili su David Bowie, Faye Dunaway, Milla Jovovich, Mickey Rourke, Robert De Niro, Johnny Depp... Od prošle godine izlagao je u Zagrebu, Beogradu, Visu, Šibeniku, Splitu, Bolu... Nakon Hvara, gdje će izložba biti postavljena do 20. listopada, slijede Zadar pa opet Vis.

Tamo je već izlagao, bilo je to nešto posebno, u nesvakidašnjem ambijentu sjajne Lazićeve fotografije. A taj nesvakidašnji ambijent je Palača Jakša, inače u vlasništvu unuke slavnog Ivana Meštrovića, Ivane Meštrović Stancomb.

- Jako me veseli da će Jadran imati izložbu uz skulpture moga djeda. Mi smo inače otvoreni da ljudi mogu doći razgledati djela, no prošle godine to nismo mogli. Sad je ipak situacija normalnija, ljudi mogu doći i uz Jadranovu izložbu vidjeti djela dva velika hrvatska umjetnika - rekla nam je tad Ivana Meštrović.

Lazićeve su fotografije završile i na majicama. Na ideju je došla Monika Sablić, koja poznaje fotografa više od 20 godina. Lazić se idejom oduševio, a rezultat su hit majice s printom "faca" poput Miše Kovača, Olivera Dragojevića, Borisa Dvornika, Davida Bowieja, princeze Diane, Johnnyja Deppa, Orsona Wellesa, igrača Hajdukove zlatne generacije iz 1973., Tome Bebića...

- Već smo neko vrijeme razgovarali o realizaciji tog projekta i iznimno sam zahvalna Jadranu što mi je ustupio prava na neke od fotografija iz svog prebogatog fundusa. S obzirom na to da je riječ o ekskluzivnom i kvalitetnome materijalu, nije bilo lako odabrati one najbolje. Vodili smo se time da face moraju biti i svjetske, ali i naše - rekla nam je Monika.

Najviše interesa vlada za majicama domaćih motiva, kao što su Mišo, Oliver i Hajduk, pa, dakako, i ona s Draženom Mužinićem Frfom i Vilsonom Džonijem. Riječ je o poljupcu hajdukovaca koji je Lazić “ulovio” u nogometnoj euforiji 1973. godine. Hajdukov slavni dvojac fotografirao se zajedno, noseći spomenutu majicu s poljupcem, ali slavnu fotku ipak nisu “rekreirali”...

