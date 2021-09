Gillian Anderson (52) 1996. godine već je bila zvijezda “Dosjea X”, a splitski fotograf s losanđeleskom adresom otkrio nam je kako ju je tad priveo pred svoj fotoobjektiv.

- U to vrijeme plaćalo se za snimanje. Umjesto plaćanja ponudio sam joj putovanje od sedam dana u najluksuznijem hotelu na Bora Bori. Zauzvrat sam tražio fotosession u izlazak i zalazak Sunca. Ostalih šest dana imala je na raspolaganju za sebe i za familiju. Osim toga tražio sam i jedan dan snimanja u Los Angelesu. Imao sam dogovor s hotelom u kojem je odsjela, a u kojem je smještaj stajao 1500 eura, no ustupili su mi ga besplatno jer to im je bila reklama - otkriva nam Jadran Lazić.

Avionske karte platio je papreno, no isplatio mu se svaki dolar. Reportaža s Gillian Anderson prodana je za 80.000 eura. A kakva je agentica Scully bila na snimanju, zanimalo nas je.

- Malo je bila zahtjevna u dogovaranjima snimanja, no na samom setu sasvim se opustila i napravila je sve što sam zamislio - nasmijao se Lazić.

Gillian je ulogu u “Dosjeima X” dobila 1993. na inzistiranje producenta Chrisa Cartera. Foxove glavešine smatrale su da uloga agentice Scully treba pripasti nekoj “seksepilnijoj glumici”. Godinu poslije, tijekom snimanja prve sezone serije, na setu je upoznala scenarista Clydea Klotza, s kojim se vjenčala početkom 1994. U rujnu 1994. dobili su kćer Piper, no Gillian se rastala 1997. Prije 15 godina udala se za autora dokumentaraca Juliana Ozannea u Keniji.

Anderson i Ozanne ipak su se rastali nakon 18 mjeseci. Gillian se vratila 2016. u još jednoj, desetoj sezoni “Dosjea X”, kao i 2018. u 11. sezoni kultne znanstvenofanatastične serije. A pred Lazićev fotoobjektiv stalo je mnoštvo poznatih i slavnih. Upravo ovih dana, točnije od 5. rujna, u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu mogu se pogledati njegove fotografije. Izložba je otvorena do 15. rujna. Osim toga ove godine izdao je fotomonografiju “Jadran Lazić - 50 godina fotografije”.