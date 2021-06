Jedna od možda najljepših posveta glumačkoj profesiji nije nužno uvijek u teoriji, glumačkim zapisima i metodama ili dugovječnoj predstavi koja će kasnije postati filmom poput “The Dressera” (2015.). Ovaj put ona je u “Svjetlosti iz davnine” poetičnog Irca Johna Banvillea, čiji će protagonist u pauzama od proba uzdahnuti: “Kako je osjetljivo ovo smiješno zvanje kojim se bavim cijeli život hineći da sam netko drugi, a ponajviše hineći da nisam to što jesam”. Između te krhkosti, posvećenosti i iskrenosti nalazi se i jedna od najtalentiranijih glumica mlađe srednje generacije, Jadranka Đokić, za koju će kazališni kritičar Igor Ružić reći kako je u stanju plošnom dodati barem još jednu dimenziju. Prisjećajući se samo nekih od njezinih uloga od “S druge strane” (ZKM, 2006.), neizbježne boli i tišine koju je donijela sa Sarah Kane u “Psihozi 4, 48” (ZKM, 2014.) do otpora malograđanštini u licu Maše iz “Tri zime” (HNK, 2016.), stječe se dojam kako jednako nenametljivo, a opet iznimno sugestivno ispunjava pozornicu, bila riječ o glavnoj ili sporednoj ulozi. I dalje su iskra i uzbuđenje zbog novih uloga tu, pa kad spominje buduću suradnju s Ivanom Planinićem u Teatru &TD izgovara: “Pisac s kojim se nisam još susrela na sceni i baš sam uzbuđena zbog toga. Na put u Kunderinu ‘Nepodnošljivu lakoću postojanja’ krećemo vrlo brzo i početkom sljedeće sezone čeka nas premijera. Naravno, ako sve bude u redu”. Mjere opreza neodvojive su i od ovog razgovora koji se odvija preko telefona i e-pošte. U planu je i Salečićeva “Glava lava” na Dubrovačkim ljetnim igrama: “Marijana Fumić i redateljica Aida Bukvić radile su ovu zahtjevnu dramatizaciju opsežnog romana u kojemu ima materijala za jednu seriju koliko otvara mogućnosti za razvijanje u raznim smjerovima. Ovdje je fokus na prošlosti, koja izvire iz svakog kamena Grada i tako se neminovno isprepleće sa sadašnjošću našega glavnog junaka, zaljubljenika u Grad, kao i ostale likove. Okrenuti smo prema pojedincima iz prošlosti i sadašnjosti te njihovim osobnim previranjima”. Krležin “Aretej” u njezinu matičnom HNK je pred nama. Probe su dugačke, svijest da morate ostati zdravi do izlaska na scenu ne jenjava. Takve su okolnosti. Stoga je i vrijeme za povratak na početke - glumu - zašto smo i za koga tu na sceni.