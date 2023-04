Jadranka Kosor: 'Let 3 se znao oblačiti poput mene, sada sam samo htjela poravnati račune!'

Bivša premijerka Jadranka Kosor (69) sudjelovala je u showu 'Masked singer' i krila se ispod maske Kraljice, a u RTL Direktu progovorila je o dojmovima nakon ispadanja.

- Odlične su reakcije. Zaustavljaju me i govore: 'Dobar dan kraljice, bili ste odlični'. To se događalo još od prve emisije, od prvog nastupa. Mnogi su znali da sam to ja i djeca bi vrištala po ulici - otkrila je Kosor.

- Ja sam se dvoumila, pa upadala u krize razmišljanja, što ću kako ću i na kraju sam pristala. Od djetinjstva sam htjela biti kraljica te sam tako odlučila koju ću masku - rekla je.

Jadranka se u RTL Direktu pojavila s rukavicama i prstenom kojeg je imala u showu, a objasnila je i kako to da je pjevala pjesmu 'Mama ŠČ'.

- Zato što sam ja u prošlosti dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja će nas predstaviti na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune - rekla je.

Bivša premijerka dodala je i kako joj mnogi pišu na Twitteru da bi mogla otići s Letovcima u Liverpool i pružiti im podršku. Jako voli slušati glazbu uz koju može plesati bez obzira što je boli koljeno.

- Uz Shakiru perem prozore, i to najbolje - našalila se.

