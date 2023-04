Jadranka Kosor nakon 'Masked Singera': Klečali su pred mojim unukom da im otkrije da sam...

- Odlično je bilo iako sam se jako teško odlučila, dugo je trajalo nagovaranje i pripreme. Meni je bilo odlično, to je bio moj izlazak iz sigurne zone. Na kraju je bilo oduševljenje mnogih, još me to jako iznenađuje. To traje cijeli dan, i na ulici i dolazi mi bezbroj poruka. Isplatilo se, rekla je Jadranka Kosor za RTL koja se u showu 'Masked Singer' nalazila ispod maske Kraljice.

Bivša premijerka se, kaže, nije morala osobito truditi kada je u pitanju čuvanje tajne.

- Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali 'bravo Kraljice', 'samo naprijed Kraljice', govoriti 'ma o čemu vi pričate'. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije - otkrila je te dodala kako su joj mnogi čestitali na hrabrosti.

Žao joj je što je napustila show, a svi nastupi su joj bili podjednako dragi.

- Ovo je zahtijevalo puno discipline i ovo će mi jako nedostajati. Sve mi je to ušlo u neku rutinu - rekla je.

Otkrila je i što bi zapjevala publici da je prošla u finale showa.

- Da sam u polufinalu otišla u dvoboj, pjevala bih 'We are the champions' grupe Queen. Puno je to simbolike. Queen pjeva queen. Za finale bih odabrala pjesmu Josipe Lisac 'Danas sam luda', zatim 'Nesanica' Toše Proeskog. To bi bio još jedan izlet, a kao posljednju - 'Moja domovina'. Voljela bih to izvoditi - zaključila je Kosor.

