Jadranka Kosor objavila fotku s ekipom Leta 3: 'A, kad su zvali'

Na velikom koncertu na zagrebačkoj Šalati, Let 3 zapjevao je svoje hitove, na pozornicu su donijeli i zlatni traktor, a među oduševljenom publikom našla se i bivša premijerka Jadranka Kosor.

Bendu je velika želja bila da se ona pojavi na njihovom koncertu pa su ranije čak kleknuli ispred njene slike. To im se isplatilo, jer se Jadranka pojavila, a s velikim osmijehom na licu pozirala je i s ekipom. U društvu s njima je bio i Vanja Meandžija, producent koji je radio 'Masked Singer', a poznato je i kako je upravo u toj emisiji Jadranka otpjevala hit Letovaca - 'Mama ŠČ'.

Foto: Twitter

- A, kad su zvali! Pozdrav sa Šalate, Zagreb - napisala je na društvenim mrežama Jadranka koja je podijelila i kako se dobro zabavila.

- I još malo s koncerta Leta 3. Mi tancamo - pojasnila je.

Inače, ranije je rekla da nije sigurna hoće li doći.

Foto: Twitter

- Ne znam hoću li doći, evo sad se bavim čuvanjem unuke pa nisam stigla uopće razmišljati. Drago mi je da me pozivaju. A sam poziv me i nije iznenadio, s obzirom na to da sam ipak ja pjevala njihovu pjesmu - otkrila nam je prije koncerta.

Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Međutim, posebna gošća ipak je uljepšala bendu koncert.

Podsjetimo, Prijateljsko/neprijateljski odnos Mrle, Prlje i ekipe s bivšom premijerkom seže daleko u prošlost. Riječani su se 2013. maskirali u Kosor, koja je tada obnašala dužnost saborske zastupnice i otpjevali pjesmu 'Omađijaj me'.

Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Deset godina kasnije Letovci su odletjeli u Liverpool, gdje su Hrvatsku predstavljali na Eurosongom pjesmom 'Mama ŠČ!', a Kosor je odlučila poravnati račune. Zaželjela im je sreću na natjecanju putem svoje omiljene društvene mreže, Twittera.

- Zato što sam ja u prošlosti dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja će nas predstaviti na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune - rekla je tada.