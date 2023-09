Isplatilo se klečati: Na koncert Leta 3 stigla je Jadranka Kosor

Riječki rockeri Let 3 stigli su na zagrebačku Šalatu za svoj veliki koncert. Okupilo se mnoštvo obožavatelja, a već su i ranije rekli kako su je htjeli za posebnu gošću pa im se želja sada i ispunila. Stigla je kao gost iznenađenja bivša premijerka Jadranka Kosor.

Foto: BORIS SCITAR/PIXSELL

Iza pozornice s velikim osmijehom na licu pozirala je Jadranka, a za ovu priliku odabrala je crno bijelu kombinaciju.

Članovi benda već su prije podijelili fotografiju na kojoj kleće pred njenom fotografijom. Obukli su se tada u zlatna odijela i poručili joj da ima kartu riješenu.

- Ne znam hoću li doći, evo sad se bavim čuvanjem unuke pa nisam stigla uopće razmišljati. Drago mi je da me pozivaju. A sam poziv me i nije iznenadio, s obzirom na to da sam ipak ja pjevala njihovu pjesmu - poručila nam je prije koncerta.

Inače, Prijateljsko/neprijateljski odnos Mrle, Prlje i ekipe s bivšom premijerkom seže daleko u prošlost. Riječani su se 2013. maskirali u Kosor, koja je tada obnašala dužnost saborske zastupnice i otpjevali pjesmu 'Omađijaj me'.

- Ajde mala daj, daj/Neka sad ne bude kraj/Stisni mala daj, daj/U očima ti vidim sjaj/Bozan zvoni/Šuki prdi/Hu hu hu hu/Jadre sere na gradele - pjevali su tada u poslovnim kostimima kakve je Kosor nosila, a na glavama su nosili sijede perike.

Deset godina kasnije Letovci su odletjeli u Liverpool, gdje su Hrvatsku predstavili na Eurosongu pjesmom 'Mama ŠČ!', a Kosor je odlučila poravnati račune.

Zaželjela im je sreću na natjecanju putem svoje omiljene društvene mreže, Twittera.

- Zato što sam ja u prošlosti dok sam bila predsjednica Vlade, Let 3 se dosta rugao. Oni su se znali i oblačiti poput mene, stavljati neke perike sijede, oblačili su neke kostime. Budući da je ovo pjesma koja će nas predstaviti na Euroviziji, htjela sam na neki način poravnati te račune - rekla je tada.