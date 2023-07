Jadranku Kosor snimili na ulici, njezina reakcija iznenadila...

Bivšu premijerku Jadranku Kosor (70) snimili su fotografi dok je čekala taksi na Markovom trgu u Zagrebu. Bila je odlično raspoložena, pozirala je s osmijehom od uha do uha.

Svoje aktivnosti obavljala je u crnim hlačama i bijeloj košulji. U kombinaciji koju je upotpunila zlatnim remenom, crnom torbom, visećim naušnicama te sunčanim naočalama.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Osim u politici, Kosor se okušala u showu 'Masked Singer'. Krila se ispod raskošnog kostima Kraljice, a ispala je u polufinalnoj emisiji. Imala je zaista zanimljiv izbor pjesama. U showu je izvela 'Mamica su štrukle pekli', zatim 'Teške boje' od Bareta i Majki, pa 'Mamu ŠČ' Leta 3. U polufinalu se odlučila za Manu Chaoa - Clandestino.

- Odlično je bilo iako sam se jako teško odlučila, dugo je trajalo nagovaranje i pripreme. Meni je bilo odlično, to je bio moj izlazak iz sigurne zone. Na kraju je bilo oduševljenje mnogih, još me to jako iznenađuje. To traje cijeli dan, i na ulici i dolazi mi bezbroj poruka. Isplatilo se - rekla je za RTL.

Foto: RTL/canva

Dodala je kako se nije morala osobito truditi oko čuvanja tajne.

- Jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali 'bravo Kraljice', 'samo naprijed Kraljice', govoriti 'ma o čemu vi pričate'. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije - otkrila je te dodala kako su joj mnogi čestitali na hrabrosti.