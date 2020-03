Stonesi su 76' bacali televizore kroz prozor hotela u Zagrebu...

I nakon skoro pola stoljeća od njihovog prvog koncerta u Zagrebu 'Rolling Stonesi' su bili i ostali bend kojem glavni hrvatski grad duguje svoje mjesto na tour-listama drugih slavnih svjetskih izvođača. Ne samo zato jer su prvi u Zagrebu davne 1976. održali koncert u Domu sportova, što je tada bio sigurno najvažniji rock događaj u tadašnjoj Jugoslaviji od Drugog svjetskog rata, nego su i 30-ak godina kasnije na Hipodromu okupili najviše publike na nekom koncertu stranog benda u Hrvatskoj – oko 80.000 ljudi.

Foto: Željko Hladika/24sata

Slaže se s tim i Vladimir Mihaljek Miha, prvi pravi glazbeni menadžer iz doba socijalizma, iza kojeg je, kako i sam kaže, više od 50.000 glazbenih koncerata, i koji potpisuje oko 650 albuma hrvatskih rock i pop glazbenika, te još barem 300-tinjak albuma raznih bendova s područja bivše Jugoslavije. Miha, koji voli da mu se i danas ljudi obraćaju ovim nadimkom što ga je dobio u djetinjstvu i zadržao ga do mirovine, sjeća se da su do 'Rolling Stonesa' došli za zanemarivi honorar.

- Oni su se u Zagreb došli zabavljati. Bio je jedan od njihovih malobrojnih nastupa u nekoj komunističkoj zemlji. Te 1976. godine upravo su bili objavili novi album 'Black and Blue', prvi nakon što ih je napustio gitarist Mick Taylor, pa je Keith Richards u studiju sam odsvirao sve gitarističke dionice. Njihov nastup koštao je tadašnjih 15.000 njemačkih maraka, što bi danas bilo, za ovaj bend mizernih 20.000 eura. Ulaznice su koštale 150 dinara, što je bilo oko 20 maraka, a u dvorani je bilo oko 8.000 ljudi pa se financijski itekako isplatilo - prisjeća se legendarni Miha.

Foto: Željko Hladika/24sata

Kako je i sam Richards kasnije govorio, ovaj album snimili su i zato da bi mogli napraviti audiciju za novog gitaristu. I tako, godinu dana prije dolaska u Zagreb, 'Rolling Stonesima' se 1975. pridružio Ron Wood i ostao do danas. 'Stonesi' su u Zagreb doveli i predgrupu. Bili su to izvrsni 'Meters', američki funk band iz New Orleansa, ali kako su pisali tadašnji glazbeni kritičari, zagrebačka publika bila je potpuno ravnodušna za njihovu svirku. 'Metersi' su se još 1969. proslavili songom 'Cissy Strut', ali zapravo nikad nisu doživjeli veći komercijalni uspjeh. Ipak 30-ak godina kasnije ovu je pjesmu u život vratio Quentin Tarantino u svom filmskom hitu 'Jackie Brown'.

No, Zagrepčani, ali i tisuće njih koji su taj dan došli iz cijele Jugoslavije u Zagreb, nestrpljivo su iščekivali Micka Jaggera. Inače, 'Stonesi' su koncert održali u potpuno neatraktivnom terminu. Naime taj 21. lipnja 1976. godine bio je ponedjeljak. Bio je to njihov predzadnji nastup na europskoj turneji, na kojoj su ukupno odsvirali 41 koncert. Ipak, Dom sportova počeo se puniti već od 18 sati, čak dva sata prije početka koncerta. Turneju su sami 'Stonesi' neformalno prozvali 'Starfucker' jer je podij, koji je dizajnirao broadwayski scenograf Robin Wagner, podsjećao na zvijezdu – iako je zapravo bila riječ o lotosovom cvijetu.

Foto: Željko Hladika/24sata

- 'Stonesi' su publici pružili točno ono što se od njih i očekivalo. Oko sto minuta transa i hipnotičkog oduševljenja, a na kraju je dobri stari Jagger sebe i publiku u prvim redovima zalio hladnom vodom, pa ih pozdravio poljupcem i nestao. Jedno je sigurno – 'Rolling Stonesi' su nas hipnotizirali, pa čak i bez očekivanog 'Satisfactiona', napisao je jedan od novinara koji je pratio koncert.

Ipak, iako su novinari bili oduševljeni 'Rollićima', dio publike je ostao razočaran.

- Ne znam, ali mislim da su trebali više svirati starije hitove, a ne najnoviji album, s kojeg nitko ne zna ni jednu pjesmu, komentirao je tada jedan od razočaranih posjetitelja, budući da u ono vrijeme ploče stranih bendova nisu bile tek tako lako dostupne. U naše prodavaonice stizale bi i s godinu dana zakašnjenja, pa su ih kupovali samo oni koji bi putovali u inozemstvo – najčešće u Trst, a poneki bi ih donosili i iz Londona ili dobivali od rodbine iz inozemstva.

Kako kaže Miha, pune ruke posla imalo je i osoblje tadašnjeg hotela Intercontinental, u kojem su slavni glazbenici odsjeli.

- Današnji Westin bio je najnoviji i najekskluzivniji hotel u tom trenutku u Hrvatskoj. Imao je pet zvjezdica i otvorio se tek godinu dana prije njihovog dolaska. 'Stonesi' poznati po svojim raskalašenim partijima, nisu previše marili za naš socijalistički hotelski ponos. Nakon koncerta ušli su u sobe i počeli s tulumom koji je završio bacanjem televizora kroz prozor na automobile parkirane pred hotelom, što se u Zagrebu pamti sve do današnjih dana - priča Miha.

No, mnogo prije nego su 'Stonesi' došli u Zagreb, s Keith Richardsom se igrom slučaja sprijateljio naš slavni glumac, danas pokojni Relja Bašić. On je tijekom 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih bio vrlo traženi glumac u inozemstvu, pa je 1969. godine dobio ponudu da zaigra u filmu 'Michael Kohlhaas'. Povijesni film režirao je u to vrijeme mladi, no koju godinu kasnije proslavljeni njemački redatelj Volker Schlöndorff.

Foto: Željko Hladika/24sata

Relja je igrao mušku ulogu, a njegova supruga na filmu bila je Anita Pallenberg, koja je u to vrijeme hodala s Keithom Richardsom. On je bio upravo završio turneju s 'Rolling Stonesima' po Aziji i dojurio je na set u Bratislavu gdje je njegova djevojka snimala film. Anita i Keith odmah su se sprijateljili s Reljom.

- Bilo je to prvi put u životu da se upoznam i družim s tako velikom rock-zvijezdom. Bio sam osupnut bogatstvom u kojem je Keith uživao zajedno s ostalim članovima benda, tim više jer je to za nas u Jugoslaviji bilo sasvim nezamislivo - ispričao je mnogo godina kasnije novinarima Relja Bašić.

No, također ga je oduševila Keithova i Anitina srdačnost. Keith je čak u jednom trenutku zamolio redatelja Schlöndorffa da mu da neku manju ulogu u filmu. I to se i dogodilo. Keithu je dao ulogu Reljinog sluge i rocker je s veseljem prihvatio.

Foto: Željko Hladika/24sata

Između snimanja odlazili su na zajedničke večere i tako je jednom prilikom Relja bio u restoranu za stolom s Anitom, Keithom i glumcima Davidom Warnerom i Annom Karinom, te Udom Jürgensom, koji je predstavljajući Njemačku 1966. pobijedio na Eurosongu.

- To je valjda bilo najbliskije druženje ovog slavnog rockera s nekom zvijezdom Eurosonga, smijao se Relja prisjećajući se zgode u kojoj je zasjenio čak i Richardsa. Dok je sjedio sa glumačkim i glazbenim zvijezdama, Relju je u restoranu prepoznala grupa studenata iz Bosanske Dubice i došli su za stol te ga molili da im se potpiše.

- Uopće nisu gledali tko sve sjedi sa mnom za stolom i jedino su bili zainteresirani za moj autogram, smijao se kasnije Relja Bašić, koji je tako ispao najveća zvijezda te večeri.

Foto: Željko Hladika/24sata

Naš slavni glumac prisjetio se kako su Anita i Keith svaki dan pušili velike količine jointova, te ga nagovarali da i on proba.

- Nisam si to smio dopustiti jer bi mene odmah uhapsili i priveli. Stoga sam im rekao da ću im se rado pridružiti jednom kad ih posjetim u Londonu. To se i dogodilo. Nekoliko godina kasnije našao se u Londonu u Keithovoj luksuznoj vili ograđenoj visokim kamenim zidom, na vrhu kojeg je bila bodljikava žica.

- Konačno sam probao joint od hašiša, ali nakon prve cigarete nisam osjećao nikakvu promjenu, pa smo zapalili još jedan i izašli u klub. Tek tamo me udarilo u glavu i cijelu večer sam proveo u zahodu povraćajući, smijao se Relja svojeg prvog i zadnjeg iskustva s drogom.

Anita je bila toliko ljubazna da ga je otpratila na taksi koji ga je odveo u hotel.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Mislio sam da nikad neće proći, no ujutro sam se probudio svjež kao beba, ispričao je Relja, koji je nekoliko godina kasnije bio počasni gost na koncertu 'Stonesa' u Zagrebu i promatrao koncert iz VIP lože.

Iako su svirali za mali novac, 'Stonesi' i Mick Jagger odradili su pošteno posao. Svirali su sat i 45 minuta, a Jagger je publiku osvojio neumornim skakanjem s kraja na kraj bine. Gotovo je nevjerojatno danas vidjeti fotografije na kojima je organizator na parter postavio stolice. Zato je i u dvoranu stalo tek oko 8.000 ljudi. 'Stonesi' su se vratili u Hrvatsku 22 godine kasnije i ovaj put na koncertu na zagrebačkom Hipodromu bilo je točno deset puta više ljudi. Autobusi su dolazili iz svih okolnih zemalja, a ovaj put predgrupa je bila 'Psihomodo pop'.

Da bi podsjetili na zadnje gostovanje u Zagrebu i turneju nazvanu neslužbeno 'Starfucker', Mick Jagger i društvo odsvirali su istoimeni hit 'Psihomodo popa' i tako zaokružili svoj boravak u Hrvatskoj. No, kako kaže Miha, taj koncert 1976. samo je jedan od tisuća važnih i velikih koncerata koje je on organizirao u svojoj karijeri, i o kojima ima na tisuće anegdota i tajni koje publika nikad nije saznala, a Miha ih je ovih dana ispričao za 24sata.

