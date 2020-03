Stonesi odgodili turneju zbog korone: 'Zdravlje je prioritet'

Rock grupa The Rolling Stones odgodila je turneju pod nazivom 'No Filter' po Sjevernoj Americi zbog pandemije. Turneja je trebala početi u San Diegu 8. svibnja i trajala bi sve do posljednjeg koncerta u Atlanti 9. srpnja.

- Mi smo jako razočarani što smo morali odgoditi našu turneju. Ispričavamo se svim obožavateljima koji su se veselili turneji isto koliko i mi, ali zdravlje i zaštita svih su prioriteti. Svi ćemo proći kroz ovo zajedno i vidjet ćemo se vrlo brzo - napisali su članovi grupe na Facebook stranici.

Organizatori koncerta savjetuju obožavateljima koji su kupili karte neka ih čuvaju i čekaju daljnje informacije.

Foto: Gus Coral/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na društvenim mrežama fanovi podržavaju članove benda u njihovim odlukama te nestrpljivo očekuju da se poboljša situacija oko korona virusa kako bi vidjeli svoj omiljeni bend na pozornici.

- Imao sam karte za koncert u Miamiju 2019., i taj se otkazao zbog Mickove operacije. Imao sam kartu za koncert u Miamiju koji bi nadoknadio ovaj prethodni, ali i on se otkazao zbog uragana. Imam karte za koncert u Detroitu ove godine, i on je odgođen. Nadam se da ću vas vidjeti uskoro! Držite se svi - kaže strpljivi obožavatelj.