Jakob iz 'Survivora' nam govori o showu i Katiji: 'Najljepše mi je bilo kad smo gledali zvijezde...'

Gledao sam prošlu sezonu i svidjelo mi se jako, volim natjecanja i prirodu, nova iskustva i rekoh: 'Pa ovo je kao stvoreno za mene', govori nam Jakob Kosić, natjecatelj 'Survivora' koji je odustao od showa i šokirao gledatelje. Njegovo sudjelovanje u showu obilježio je odnos s Katijom Žunić te prepirke sa njegovim plavim timom, koji se nije slagao s njegovim strategijama. Jakob nam je ispričao o svom iskustvu te odnosima s drugim kandidatima, a otkrio nam je i razlog zašto je odustao od emisije.

- Razlog je to što sam shvatio koliko ti zapravo ništa nije bitno u životu osim tvojih najbližih i način na koji se odnose prema sebi nije zdrav, pa sam rekao sebi – kada si najbolji i kada vidiš i sam da bi mogao doći do finala, ajde tu energiju i sve preusmjeri na njih i daj im do znanja da ti je stalo do njih više od samog sebe i svog osobnog uspjeha. Kada sam došao do te spoznaje nekako sam unutar sebe osjetio to je dobar potez i sigurno će utjecat na njih i evo sad već par dana smo u zdravoj hrani, shvatili su i osjetili koliko mi je stalo do njih i trgli su se i vidim da sam napravio najbolji potez u svom životu - rekao nam je pa ispričao kako je njegov tim reagirao kada je otkrio da izlazi iz 'Survivora'.

Foto: Nova TV

- Kada sam im rekao razlog i opisao im način života svojih bližnjih shvatili su sve i bilo im je lijepo kako sam se ponio i koliko imam veliko srce, koliko sam brižan i koliko mi je stalo do njih, neki nisu shvatili, ali njih je možda par. Nit mi je bitno, bitno mi je da mojima bude jasno - ispričao je.

U plavom su se timu zbog Jakobovih strategija pojavile i tenzije. Tvrdio je kako bi trebali izbacivati slabije kandidate kako bi mogli pobjeđivati u izazovima, a brojni se s time nisu složili. Kako nam kaže, i dalje stoji pri tome da su trebali izbaciti slabije karike.

- Bilo bi pošteno da pobjedi najbolji, kao što ste vidjeli, svi smo dobri međusobno i nema klanova, pa ajmo onda gledati poligone i kako si olakšat dolazak do finala jer bitne su nagrade, hrana i pobjede. Naravno da se su žalili ljudi koji su slabiji, em za show bi bilo bolje da slabi idu van em bi bilo pravedno prema svima - rekao je pa dodao:

- Tenzije su došle kada sam spomenuo da trebamo izglasati slabe karike, pa su im se stolice poljuljale. Ne znam na koji način misle doći takvi do pobjede i kako uopće vjeruju da mogu do finala i ne znam na koju foru, ali pošteni nisu. Otišao sam prije nego su se riješile te stvari i drago mi je da je tako.

Foto: Nova TV

Najteže mu je u showu bilo to što je bio odvojen od obitelji. Kao najljepše trenutke u 'Survivoru' je istaknuo one trenutke prije spavanja, kao i gledanje u zvijezde s Katijom te pričanje s njom 'o svemu i svačemu'. Pisma bližnjih su mu bila također među ljepšim trenutcima u emisiji. Katia je prva natjecateljica koja je napustila ovu sezonu, a Jakob kaže da mu je bilo teško kada je izašla. 'Ali nekako je s razlogom to sve i kada gledaš tako na stvari sve ti bude puno lakše prihvatiti. Eto sad vani imamo priliku nastaviti gdje smo stali', dodao je. Rekao je i da se nakon izlaska iz showa nije uspio naći s Katijom, ali da planiraju druženje.

Foto: Nova Tv

Iako je s većinom ulazio u sukobe zbog različitih mišljenja, povezao se s Alexom.

- Alex je toliko dobra osoba da to ljudi nisu svjesni, nisu ga imali priliku upoznati jer su se svi uhvatili svog mjesta i glasali su tako da sebe zaštite, znam sve o svima i moram reći da najveće srce i dušu ima Alex, čovjek vani radi humanitarne akcije, gleda kako pomoći drugima, pozitivna je i vedra osoba, ali dobro, bitno je da zna on sam kakav je. Ni sa kim se nisam toliko zbližio da bi se družio s njime vani, ali su svi dragi na svoj način - ispričao nam je. Istaknuo je i da mu je Alex favorit za pobjedu.

Foto: Privatni album

Jakob nam je otkrio i s čime se počastio nakon što je izašao iz 'Survivora'.

- Prvo je bila piva koja me dočekala u hotelskoj sobi u frižideru i to je ostala nekom prošlom natjecatelju i tako sam ja ostavio jedno pivo kada sam odlazio iz te sobe jer znam koliko mi je dobro došla ta piva i taj osjećaj kada sam ju popio... Smijeh, radost i veselje, a od hrane moram priznati najbolji hamburger u gradu u burger baru na velesajmu, dupla pljeskavica, dupli sir, pomfrit i BBQ umak - rekao nam je.