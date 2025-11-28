Jakov Jozinović na božićnom koncertu: Intiman nastup poput ovog nisam imao neko vrijeme

Najslušaniji radio u Hrvatskoj, bravo!, u petak je priredio ekskluzivni božićni koncert mlade glazbene senzacije, Jakova Jozinovića.

Foto: Gordan Svilar

Priliku da uživaju uz vokal i emociju nove domaće zvijezde dobilo je 50 najvjernijih slušatelja koji su danima prije slali svoje prijave i u konačnici osvojili nezaboravni poklon za ovogodišnje blagdane.

Foto: Gordan Svilar

- Uzbuđen sam jer ovakav intiman nastup sad već neko vrijeme nisam imao. Baš se veselim. Pripremili smo raznih pjesama, uključujući i moje. Pazit ću jeste li naučili moj prvi singl, pratit ću vaše usne - rekao je Jakov.

Foto: Gordan Svilar

Tijekom nastupa, Jakov je izveo 15 pjesama, među kojima i popularne obrade 'Libar' i 'Olivera' koje su ga proslavile na društvenim mrežama, blagdanske hitove 'Božić bijeli', 'Last Christmas', 'Sretan Božić, sretna Nova godina', a publika je s posebnim oduševljenjem reagirala na izvedbu njegovog prvog singla 'Polje ruža', koji je u kratkom razdoblju preslušan više od pola milijuna puta.

Foto: Gordan Svilar

Nevjerojatan nalet energije uslijedio je kad mu se na pozornici pridružila voditeljica bravo! jutra Ivana Mišerić pa su zajedno izveli evergreen 'Lutka za bal', a publika im je oduševljeno aplaudirala.

Foto: Gordan Svilar

- Ljubim vas, volite se, ljubite se i slušajte bravo! radio. Vidimo se uskoro u dvoranama - poručio je Jakov. Ekskluzivni božićni koncert označio je i početak odbrojavanja do velike dvoranske turneje koja Jakova Jozinovića očekuje 2026. godine.

Foto: Gordan Svilar

Turneja 'Ja za čuda letim' započet će 14. veljače u splitskoj Dvorani Gripe, nastaviti se 28. veljače u riječkoj Dvorani Zamet te 7. ožujka u osječkom Gradskom vrtu.

Foto: Gordan Svilar

Najveći koncert održat će se 19. lipnja u Areni Zagreb, koji će biti poseban po specijalnoj pozornici od 360° u samom srcu najveće hrvatske koncertne dvorane, što će publici omogućiti potpuno novo i drugačije koncertno iskustvo. Prodaja za zagrebački spektakl počinje 2. prosinca, dok će 3. prosinca biti moguće kupiti ulaznice i za ostale datume, isključivo putem sustava upad.hr.