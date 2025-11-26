Jakov Jozinović (20) za 24sata: Nisam samo dečko s TikToka, ja ulažem puno vremena i truda...

Jakov Jozinović mladi je glazbenik koji je srce publike osvojio svojim glasom i obradama hitova poznatih pjevača, a nedavno je izveo i svoj prvi singl 'Polje ruža'. Osim toga iza sebe ima već nekoliko uspješnih koncerata, a nedavno je rasprodao i zagrebačku tvornicu kulture. U razgovoru nam je otkrio kako je došlo do njegovog iznenadnog uspjeha, na koji način je nastala njegova prva pjesma te gdje se vidi u budućnosti.

Foto: Bane T. Stojanovic

Iako se mnogima čini da je njegov put krenuo s platformi poput TikToka, on tvrdi da je priča ipak šira. Društvene mreže su mu, priznaje, pomogle ubrzati njegov put, al ne i stvoriti ga.

- Mislim da društvene mreže nisu ključne, ali su ogromna pomoć jer te mogu puno brže pogurati. Ipak, moraš imati nešto svoje, nešto što te izdvaja i nosi kroz glazbeni put. Ja sam na TikToku počeo objavljivati svoje izvedbe sa svirki, ali i datume gdje ću iduće nastupati. Ljudi su počeli dolaziti. Što ih je više dolazilo, to ih je više snimalo. Što ih je više snimalo, to ih je više vidjelo, pa ih je više i dolazilo. Hoći reći da je kod mene sve bio najspnatnije. Tako je krenulo, i volio bih da tako i ostane - započeo je Jakov.

Široj publici prvi put se predstavio kao dvanaestogodišnjak u Zvjezdicama, a najjača uspomena na natjecanje mu je upravo osjećaj zajedništva.

- To mi je bio prvi izlazak na scenu i reality check o tome što se zapravo događa u tom svijetu, iako sam imao samo 12 godina. Ali bilo je prekrasno . dijelio sam pozornicu s djecom koja su isto voljela glazbu i samo htjela pjevati. I to smo i radili - istaknuo je Jozinović.

Kada je objavio koncert u Tvornici kulture, karte su nestale za tri minute, a nitko, pa ni on, nije očekivao takav rasplet.

-Osjećaj je bio fenomenalan. Tvornica mi je bila velika želja. Prije šest mjeseci sam razmišljao: 'Ako to prodam, što mi više treba?' Usto ima mi posebno značenje jer sam tamo svaki dan pio kave s društvom. Kada se rasprodala u tri minute, ostao sam bez teksta - naglasio je Jakov.

Foto: Bane T. Stojanovic

Nedavna nagađanja oko planiranja još većeg koncerta potaknula su brojne glasine, a Jozinović ih ne samo da potvrđuje, već i podiže ljestvicu.

- Arena je moj najveći san i idući korak. Planiram 360° pozornicu u sredini, tako da sam svima blizu. Bit će to najbolji koncert ikad - priznao je Jakov.

Ideja za njegovu prvu pjesmu rodila se tek prije mjesec i pola.

-Matija je došao sa skicom na gitari. Malo je pjevušio tekst i dijelove melodije. Uopće nije zvučalo kao sada, ali upravo u tome je čar, nastala je spontano. Pjesmom zapravo slavimo ljude koji dolaze na moje koncerte, a kao što i sam naziv pjesme kaže, ja sam im dužan to 'Polje ruža' za sve ovo.

Što se tiče prvog dojma za koji je htio da ga ljudi steknu nakon što je čuju nema posebne filozofije, već je ključna samo emocija.

- Mislim da je to čak i dovoljno, a sve ostalo će samo doći - rekao je Jozinović.

Budući da je po prvi puta predstavio vlastitu glazbu, a ne tuđe interpretacije otkrio je da je na njemu bila velika odgovornost.

- Htjeli smo pokazati da nisam dečko s TikToka, nego netko tko radi ozbiljnu, kvalitetnu glazbu. I mislim da smo napravili dovru uvertiru u ono što tek dolazi - prokomentirao je Jozinović.

Foto: Instagram

Je li pjesma više autobiografskog karaktera ili simbolična priča Jakov je odgovorio prilično jednostavno.

- Ja bih čak rekao mix oboje - istaknuo je Jozinović.

Iako su mnogi pomislili suprotno, glavni motiv nije ljubavna metafora, već poruka publici.

- Cijeli tekst slavi sve što se događa. 'Polje ruža' je simbol zahvalnosti publici i njima sam dugovao ovu pjesmu - priznao je Jakov.

Inače, mladom glazbeniku ovo je bilo prvi puta da je radio tako nešto u studiju svaki dan, ali ovo mu je bilo jako zanimljivo i vrijedno iskustvo.

- Nisam naviknut na to okruženje, ali uložili smo puno truda i vremena. Spot smo snimali 18 sati u komadu, ali isplatilo se - otkrio je Jozinović.

Foto: Bane T. Stojanovic

Što se tiče daljnjih pjesama ne planira se zadržati u jednom stilu, već će svaka pjesma pričati drugačiju priču.

- Ovo je bio jedan stil. Iduća pjesma će biti možda totalno drugačiji. I to je poanta da ne bude samo jedan stil - naglasio je Jakov.

Nadalje, publika je novu pjesmu objeručke prihvatila.

- Prezadovoljan sam. Nisam znao što očekivati, ali rekacije su odlične. Publika je pjesmu prihvatila i podržala, i hvalamim na tome - rekao je Jozinović.

Na kraju, kada bi sutra sve krenulo ispočetka Jakov ne bi promijenio gotovo ništa, osim tempa kojim se sve odvijalo.

- Mislim da sve treba ovako biti. Jedino bih možda sve ovo što se dogodilo u tri mjeseca rasporedio u godinu dana. Mislim da se dogodilo previše svega u premalo vremena, ali tako je očigledno trebalo biti. No, sada je tako i neka tako i ostane - zaključio je Jozinović.

Foto: Bane T. Stojanovic