Jakov Jozinović razbuktao priče o Areni, ali ništa nije potvrđeno

Jakov Jozinović, 20-godišnja glazbena senzacija, privukao je ogroman interes u samo nekoliko mjeseci karijere. Tokom svog nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture, naznačio je da bi 19. lipnja 2026. mogao održati veliki koncert u Areni Zagreb, a video koji je objavio dok je šetao praznom dvoranom dodatno je podgrijao očekivanja.

Ako se koncert ostvari, bio bi to ogroman korak za Jakova – nastup pred čak 20.000 ljudi. Najavio je da će pozornica biti postavljena u središtu dvorane, s efektom od 360°, čime planira publiku dovesti blizu sebe i pružiti jedinstveno iskustvo.

Ovaj ambiciozni projekt dolazi nakon niza impresivnih uspjeha. Jakov je nedavno izdao svoj prvi autorski singl „Polje ruža“, koji je napisao s Matijom Cvekom.

Također, u vrlo kratkom roku rasprodao je koncertne dvorane u regiji — uključujući pet termina u beogradskom Sava Centru.

- Za ovo još niste spremni - poručio je Jakov svojoj publici, naglašavajući da je zagrebački spektakl pripremio kao dio svoje turneje „Ja za čuda letim“.

Foto: Instagram/Screenshoot