GLAZBENA SENZACIJA

Jakov Jozinović najavio je drugi koncert u zagrebačkoj Areni

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Bane T. Stojanovic

Najavu je zapakirao kroz šaljivi video na Instagramu, koji je snimio s Enisom Bešlagićem. U videu pokušava 'nagovoriti' Enisa da odgodi Stingov koncert kako bi on mogao dobiti još jedan datum

Nakon što je u kratkom roku rasprodao sve sektore zagrebačke Arene za koncert u sklopu turneje 'Ja za čuda letim', koji će biti 19. lipnja 2026., Jakov Jozinović najavio je da u utorak u prodaju kreću karte za drugi datum.

Najavu je zapakirao kroz šaljivi video na Instagramu, koji je snimio s Enisom Bešlagićem. U videu Jakov pokušava 'nagovoriti' Enisa da odgodi Stingov koncert kako bi on mogao dobiti još jedan datum. Na kraju Enis pristane i Jakov objavi da je rezervirao Arenu Zagreb 20. lipnja.

Publiku u Areni očekuje potpuno novi vizualni i glazbeni doživljaj. Uz obrade po kojima ga je publika prepoznala, Jakov će izvesti i autorske pjesme. Prva među njima, 'Polje ruža', već je pronašla put do slušatelja i odmah zasjela na prvo mjesto svih radijskih top-ljestvica, a uskoro stižu i nova glazbena iznenađenja koja će zaokružiti ovaj koncertni spektakl, ali i cijelu nadolazeću turneju 'Ja za čuda letim'.

- Ljudi su ti koji me čine najsretnijim i zahvaljujući njima ostvario sam svoj san. Hvala svima koji su ovom brzinom pokupovali sve ulaznice. Presretan sam što ćemo te večeri zajedno živjeti glazbu, što ćemo pjevati i pjesme s mog nadolazećeg albuma. Baš sam uzbuđen - poručio je Jakov putem bravo! radija nakon što je rasprodao prvi koncert u Areni.

Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
Foto: Bane T. Stojanovic

Mladog Vinkovčanina hrvatska je javnost upoznala još kao 12-godišnjaka u showu 'Zvjezdice', što mu je ujedno bio i prvi pravi izlazak na pozornicu. Tad je, kako sam kaže, počeo otkrivati kako izgleda glazbeni svijet u Lijepoj Našoj.

- Dijelio sam pozornicu s djecom koja su također voljela glazbu i samo su htjela pjevati. To smo i radili - rekao je nedavno Jakov Jozinović.

Nakon toga pojavio se i u 'Supertalentu', gdje mu je Maja Šuput proročanski poručila da će za njim 'vrištati curice'. I nije bila daleko od istine.

Jakov je neumorno nastupao gdje god je stigao, a svakim novim izlaskom pred publiku rastao je i broj komentara, pratitelja i obožavatelja. Posebnu ulogu u tom razvoju imao je TikTok, koji mu je poslužio kao svojevrsna pozornica. Tamo je publiku osvojio emotivnim, sirovim izvedbama regionalnih klasika, od 'Olivere' Đorđe Balaševića, preko pjesama koje potpisuje Gibonni, pa sve do hitova Zdravko Čolića.

@zojiicaaa #olivera #balasevic #djordjebalasevic #jakovjozinovic #😍😍😍 ♬ original sound - zojicaaa

