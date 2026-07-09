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Džejla snimila video na pjesmu Jakova Jozinovića: 'Skupa ste?'

Piše Maša Mai Čigir,
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Džejla snimila video na pjesmu Jakova Jozinovića: 'Skupa ste?'
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Foto: Instagram
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Džejla Ramović objavila je novi video na kojemu pokazuje novu haljinu, a pratitelje je iznenadio odabir pjesme videa

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Bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović, zaintrigirala je pratitelje najnovijim videom koji je objavila na TikToku. Naime, Džejla u videu pokazuje svoju novu haljinu, a u pozadini svira pjesma Jakova Jozinovića 'Na mjestu mom'. Mnogi pratitelji su povezali izbor pjesme s mladim pjevačem te se dodatno potaknulo špekuliranje o njihovoj navodnoj vezi.

@dzejlar 🖤 @MYKASH ♬ Na mjestu mom - Jakov Jozinovic

Džejla u videu pozira u novoj crno bijeloj haljini, a na kraju snimke poslala je poljubac u kameru. U komentarima su joj brojni pratitelji poručili koliko im se sviđa njezin izgled, ali i ponovno spomenuli Jakova.

- Ona ne zna da mi znamo ali se pravi kao da nisu - napisao je jedan pratitelj.

- Zajedno ste?? - pitao je pratitelj.

- Pa ti si meni preslatka, dođi u Slavoniju što prije. Volite se ti i ovaj što pjeva u pozadini, baš ste će će - poručila je pratiteljica.

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Foto: Instagram

Glasine o tome kako su Jakov i Džejla novi estradni par započele su kad je Jakov slučajno objavio video, gdje ljubi nepoznatu djevojku, na svom Instagramu. Mnogi obožavatelji i pratitelji su uvjereni kako je misteriozna djevojka s videa upravo Džejla Ramović. Iako ni Jakov ni Džejla nisu dosad javno komentirali ili potvrdili navodnu romansu, njihovi potezi na društvenim mrežama ne prestaju privlačiti pažnju, a pratitelji sve više vjeruju kako su njih dvoje u vezi. 

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