Džejla snimila video na pjesmu Jakova Jozinovića: 'Skupa ste?'

Bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović, zaintrigirala je pratitelje najnovijim videom koji je objavila na TikToku. Naime, Džejla u videu pokazuje svoju novu haljinu, a u pozadini svira pjesma Jakova Jozinovića 'Na mjestu mom'. Mnogi pratitelji su povezali izbor pjesme s mladim pjevačem te se dodatno potaknulo špekuliranje o njihovoj navodnoj vezi.

Džejla u videu pozira u novoj crno bijeloj haljini, a na kraju snimke poslala je poljubac u kameru. U komentarima su joj brojni pratitelji poručili koliko im se sviđa njezin izgled, ali i ponovno spomenuli Jakova.

- Ona ne zna da mi znamo ali se pravi kao da nisu - napisao je jedan pratitelj.

- Zajedno ste?? - pitao je pratitelj.

- Pa ti si meni preslatka, dođi u Slavoniju što prije. Volite se ti i ovaj što pjeva u pozadini, baš ste će će - poručila je pratiteljica.

Foto: Instagram

Glasine o tome kako su Jakov i Džejla novi estradni par započele su kad je Jakov slučajno objavio video, gdje ljubi nepoznatu djevojku, na svom Instagramu. Mnogi obožavatelji i pratitelji su uvjereni kako je misteriozna djevojka s videa upravo Džejla Ramović. Iako ni Jakov ni Džejla nisu dosad javno komentirali ili potvrdili navodnu romansu, njihovi potezi na društvenim mrežama ne prestaju privlačiti pažnju, a pratitelji sve više vjeruju kako su njih dvoje u vezi.