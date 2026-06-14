Jakov Jozinović objavio album prvijenac 'Ja za čuda letim'

Jakov Jozinović, glazbena senzacija koja je u kratkom roku osvojila regiju, objavio je svoj dugoiščekivani debitantski album pod nazivom "Ja za čuda letim". Vijest o izlasku albuma, koji su njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali, podijelio je putem vrlo osobne i emotivne objave na svom Instagram profilu, otkrivši pritom dirljivu priču o tome kako je nastala njegova naslovna pjesma i slogan karijere.

Uz kratki video koji prikazuje intiman trenutak slušanja glazbe u studiju s glazbenikom i suradnikom Matijom Cvekom, Jozinović je u dugačkom opisu ispričao kako je njegov san počeo dobivati stvarne obrise. Prisjetio se ključnog datuma, 24. travnja 2025. godine, kada je na jednoj terasi Cveku ispričao priču iz svog života, a ovaj je, inspiriran time, počeo pjevušiti melodiju koja će kasnije postati naslovna pjesma albuma.

"U tom trenutku još nitko ne zna za mene, i uz sebe sam imao ‘samo’ obitelj, prijatelje, velike želje i predivne ljude poput Matije koji su vjerovali u mene", napisao je dvadesetogodišnji Vinkovčanin, otkrivajući kako su tada nastali i prvi stihovi: "Ja za čuda letim al ti se ne vidiš u tome". Nije ni slutio, kaže, da će upravo ta rečenica postati slogan koji će obilježiti početak njegove glazbene karijere. Godinu dana kasnije, to je naziv njegovog prvog albuma i regionalne turneje o kojoj je, kako kaže, "luđački sanjao cijeli život". U objavi se zahvalio cijelom timu suradnika, posebno istaknuvši Matiju Cveka i Lauru Kojan, koji su bili uz njega od samih početaka.

Foto: Antonio Ahel

Jakov Jozinović postao je regionalni fenomen i prije izlaska svog prvog albuma. Njegov put započeo je u televizijskim talent emisijama, no pravi proboj doživio je zahvaljujući društvenim mrežama, gdje je njegova obrada pjesme "Olivera" Đorđa Balaševića postala viralni hit. Ubrzo je počeo puniti koncertne dvorane, postigavši ono što rijetkima uspijeva: rasprodao je čak deset koncerata u beogradskom Sava Centru bez ijedne objavljene autorske pjesme.

Izlazak albuma "Ja za čuda letim" stoga predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i uvodi ga u novu glazbenu eru. Uspjeh albuma pratit će i veliki koncerti, među kojima se ističu dva nastupa u zagrebačkoj Areni zakazana za 19. i 20. lipnja.

*uz korištenje AI-ja



