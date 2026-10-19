Jakov Jozinović odgodio dva koncerta u beogradskoj Areni

Jakov Jozinović suočio se s neočekivanim problemima pred rasprodane nastupe u susjedstvu. Naime, zbog tehničkih i organizacijskih razloga pomaknuo je datume koncerata zakazanih u Areni u Beogradu, a fanovima se ispričao putem društvenih mreža.

Jozinović je obavijestio svoju publiku da odgađa dugonajavljivane koncerte u Beogradu. Nastupi koji su se trebali održati 24. i 25. listopada pomaknuti su zbog tehničkih i organizacijskih razloga. Objavio je to na svom Instagram profilu.

U podužem tekstu ispričao se svima koji su zbog njega već rezervirali put i smještaj. Prvi koncert dobio je novi datum, pa će beogradska publika moći uživati u njegovim hitovima 28. studenog. Sve ranije kupljene ulaznice vrijede i za novi termin.

Za sve one kojima novi termin ne odgovara, pjevač je osigurao povrat novca. Kupci mogu vratiti fizičke karte na prodajna mjesta uz predočenje računa, dok povrat za online ulaznice traže putem elektroničke pošte. Pjevač će naknadno objaviti novi datum za drugi nastup koji je prvotno planirao za 25. listopada.

Podsjetimo, nedavno se pojavila snimka na kojoj 21-godišnji Jakov izvodi pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a to je izazvalo burne reakcije dijela javnosti u Srbiji, uz pozive na bojkot i otkazivanje koncerata u glavnom gradu.

Pjevač se ubrzo oglasio i objasnio da je taj video nastao prije gotovo dvije godine, na samim počecima njegove karijere. Naglasio je kako mu nikada nije bila namjera ikoga povrijediti ili uvrijediti.

Foto: Danko Šimunović

Zatim se oglasila i srpska pjevačica Jelena Karleuša koja je komentirala cijeli slučaj.

- Mislim da sam jedina to komentirala kako treba. Riječ je o ozbiljnom projektu stranih službi na koji su Srbi nasjeli, kao i inače na sve što dolazi izvana. Nadam se da ćemo biti pametniji i više cijeniti i držati do svojih izvođača, a ne do stranih - započela je srpska pjevačica.

- Ako se našim zvijezdama zabranjuju koncerti po regiji, trebali bismo biti barem lojalni i pokazati patriotizam. Nema tu ništa pogrešno, samo treba uzvratiti istom mjerom pa će se valjda i oni opametiti. Mi smo narod koji sve prihvaća otvoreno, sve voli i ne opterećuje se prošlošću. To je to - nadodala je.

Foto: Danko Šimunović

Zatim se oglasila i srpska pjevačica Milica Todorović. Pjevačica u razgovoru za Blic jasno dala do znanja kako je stala na stranu Jozinovića te je istaknula kako ne vidi ništa sporno u tome što je pjevao pjesmu hrvatskog izvođača.

- Čovjek je Hrvat, valjda je sasvim legitimno da pjeva. Nije pjevao 'Odakle si, sele... - rekla je srpska pjevačica.

- Zašto bi mu se zabranio ulazak? Ne razumijem. Pjevao je hrvatsku pjesmu, čovjek je Hrvat - nadodala je osvrnuvši se na inicijative da mu se zabrani ulazak u Srbiju.

*uz korištenje AI-ja

