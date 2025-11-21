Jakov Jozinović: 'Tvornica mi je bila velika želja! Tremu nemam'

Regionalna senzacija Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, rasprodao je pet koncerata u beogradskom Sava Centru te zagrebačku Tvornicu kulture - i to sve prije nego što mu je uopće izašla prva pjesma. Za RTL Direkt ispričao je kako se čudi svemu što se trenutno događa.

- Ovo nije nešto što se događa svaki dan, pa u neku ruku čak nije ni prirodno, a jednako tako sve ove stvari koje su mi se podarile u smislu koncerata i brojki... Čovjek stvarno ne može na to biti spreman jer to nije prirodan broj - poručio je. Jakov je dodao da se cijeli život bavio glazbom i da se u tom smislu ništa nije promijenilo. No, ističe kako sada to radi 'na puno ozbiljnoj razini' te da ljudi prepoznaju sve što radi. I prepoznaju ga na cesti, priznaje.

Na pitanje Mojmire Pastorčić vrište li djevojke za njime, rekao je: 'Pa i vrište', te priznao kako su djevojke većina publike na koncertu.

U Zagrebu će Jakov nastupiti u nedjelju, i to u Tvornici kulture za koju kaže da je rasprodao ne u 10, već u svega tri minute.

Foto: Bane T. Stojanovic

- Što je još luđe! Rasprodali smo Tvornicu kulture koja je bila zapravo velika moja želja. Tvornica kulture je predivan prostor i jedva čekam taj koncert jer smo poprilično ozbiljno se pripremili za njega. Baš će biti poseban - najavio je.

Na pitanje odakle mu je sinula ideja da pjeva pjesme koje sada izvodi, Jakov je rekao da je to glazba koju je odmalena slušao i na kojoj je odrastao.

- To su pjevači na koje sam se ugledao i meni je nekako logično da se to pjeva. To je dio mene. Nisam ja jednog dana došao i bio kao 'mogao bih pjevati Čolića, možda bude viralno'. Ja živim za njegovu glazbu i živim za takav glazbeni put i stil - objasnio je te dodao kako on sluša raznolike izvođače - od Josipe Lisac, Miach, The Weeknda, Robbieja Williamsa...

Foto: Bane T. Stojanovic

Na pitanje ima li posebne pripreme prije koncerta, Jakov je odgovorio da nema.

- Volim se družiti s prijateljima i bendom u backstageu i volim drage ljude oko sebe prije koncerta da se svi smijemo. Bitno mi je samo da sam opušten - rekao je. Što se treme tiče, rekao je da je nema te da je imao veću tremu kada je radio 'manje koncerte'. i prije.