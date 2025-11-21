Obavijesti

Show

Komentari 0
JEDVA ČEKA KONCERT

Jakov Jozinović: 'Tvornica mi je bila velika želja! Tremu nemam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jakov Jozinović: 'Tvornica mi je bila velika želja! Tremu nemam'
4
Foto: Bane T. Stojanovic

Glazbena senzacija iz Vinkovaca nastupit će u nedjelju u zagrebačkoj Tvornici kulture za koji kaže da je rasprodan u svega tri minute! Otkrio je i što mu je najbitnije prije nastupa

Regionalna senzacija Jakov Jozinović, mladi glazbenik iz Vinkovaca, rasprodao je pet koncerata u beogradskom Sava Centru te zagrebačku Tvornicu kulture - i to sve prije nego što mu je uopće izašla prva pjesma. Za RTL Direkt ispričao je kako se čudi svemu što se trenutno događa. 

- Ovo nije nešto što se događa svaki dan, pa u neku ruku čak nije ni prirodno, a jednako tako sve ove stvari koje su mi se podarile u smislu koncerata i brojki... Čovjek stvarno ne može na to biti spreman jer to nije prirodan broj - poručio je. Jakov je dodao da se cijeli život bavio glazbom i da se u tom smislu ništa nije promijenilo. No, ističe kako sada to radi 'na puno ozbiljnoj razini' te da ljudi prepoznaju sve što radi. I prepoznaju ga na cesti, priznaje. 

GLAZBENA SENZACIJA Puni dvorane u Hrvatskoj i šire, a sad je Jakov Jozinović svima predstavio svoj prvi singl...
Puni dvorane u Hrvatskoj i šire, a sad je Jakov Jozinović svima predstavio svoj prvi singl...

Na pitanje Mojmire Pastorčić vrište li djevojke za njime, rekao je: 'Pa i vrište', te priznao kako su djevojke većina publike na koncertu. 

U Zagrebu će Jakov nastupiti u nedjelju, i to u Tvornici kulture za koju kaže da je rasprodao ne u 10, već u svega tri minute. 

Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
Foto: Bane T. Stojanovic

- Što je još luđe! Rasprodali smo Tvornicu kulture koja je bila zapravo velika moja želja. Tvornica kulture je predivan prostor i jedva čekam taj koncert jer smo poprilično ozbiljno se pripremili za njega. Baš će biti poseban - najavio je. 

Na pitanje odakle mu je sinula ideja da pjeva pjesme koje sada izvodi, Jakov je rekao da je to glazba koju je odmalena slušao i na kojoj je odrastao. 

PREDSTAVIO SVOJ PRVI SINGL Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...
Tko je Jakov Jozinović? Mladi je Vinkovčanin postao zvijezda na TikToku, rasprodao koncerte...

- To su pjevači na koje sam se ugledao i meni je nekako logično da se to pjeva. To je dio mene. Nisam ja jednog dana došao i bio kao 'mogao bih pjevati Čolića, možda bude viralno'. Ja živim za njegovu glazbu i živim za takav glazbeni put i stil - objasnio je te dodao kako on sluša raznolike izvođače - od Josipe Lisac, Miach, The Weeknda, Robbieja Williamsa... 

Teenage star Jakov Jozinovic gave his first performance in the MTS Hall. Tinejdz zvezda Jakov Jozinovic odrzao je prvi nastup u mts Dvorani.
Foto: Bane T. Stojanovic

Na pitanje ima li posebne pripreme prije koncerta, Jakov je odgovorio da nema. 

- Volim se družiti s prijateljima i bendom u backstageu i volim drage ljude oko sebe prije koncerta da se svi smijemo. Bitno mi je samo da sam opušten - rekao je. Što se treme tiče, rekao je da je nema te da je imao veću tremu kada je radio 'manje koncerte'.  i prije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...
HRVATICA IDE PO LENTU

EKSKLUZIVNO Nikad viđene fotke misice Laure: Tata joj je oduvijek bio uzor i idol...

Naša je Laura po kući kao djevojčica patrolirala s liječničkim setom. Nikad nije imala mira, prava je avanturistica, kaže mama Branka
Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala
TKO SE TOGA JOŠ SJEĆA?

Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala

Noćas će u Tajlandu biti veliko svjetsko finale 74. izbora za Miss Universe. Među 84 prekrasne kandidatkinje iz cijelog svijeta nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je oduševila žiri i publiku još na preliminarnim natjecanjima. Uz iščekivanje Laurina nastupa, mnogi se prisjećaju i naših prethodnih predstavnica. Prošlo je 25 godina otkad je Renata Lovrinčević Buljan osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Krunu je ponijela 2000.
FOTO Anica Kovač je prije 30 godina osvojila svijet ljepotom: Evo kako je izgledao doček...
VELIKI USPJEH

FOTO Anica Kovač je prije 30 godina osvojila svijet ljepotom: Evo kako je izgledao doček...

Anica Kovač je prije 30 godina otputovala u Južnoafričku Republiku na Izbor za Miss svijeta kao Miss Hrvatske, a vratila se s lentom prve pratilje Miss Venezuele i titulom najljepše Europljanke. Anica, koja je uspjeh ostvarila još dok se prezivala Martinović, jedna je od naših najuspješnijih manekenki te je ostvarila dosad najveći uspjeh Hrvatske na tom natjecanju.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025