Puni dvorane u Hrvatskoj i šire, a sad je Jakov Jozinović svima predstavio svoj prvi singl...

Glazbena senzacija i miljenik publike, Jakov Jozinović, premijerno je predstavio svoj prvi singl 'Polje ruža' na bravo! radiju. Nakon što je osvojio publiku emotivnim interpretacijama najvećih hitova te svojim prepoznatljivim romantičnim glazbenim izričajem, Jozinović sada ulazi u novo i uzbudljivo poglavlje svoje karijere.

- Sunce će izaći čim ljudi čuju pjesmu, pripremili smo nešto predivno. Želja mi je da ljudi vole moju glazbu od danas do zauvijek - iskreno je rekao Jakov tijekom gostovanja u bravo! jutru kod Ivane Mišerić, Filipa Hana i Brune Bucića.

- Fascinantno mi je da dobiješ priliku imati svoju pjesmu. Ako Bog da, netko će za 20 godina reći 'sjećaš li se svoje prve pjesme'. To mi je predobro - dodao je.

S obzirom na impresivnu popularnost na društvenim mrežama, otkrio je i kako se nosi s komentarima i reakcijama publike: 'Puno rjeđe čitam komentare, zbog svog mira, ali ako mi netko uživo priđe da nešto prokomentira, nemam problem s tim.'

Jakov priznaje da je uspjeh stigao brzo, ali da ga i dalje doživljava s poniznošću i zahvalnošću.

- Internet mi je dao krila, ali publika je ona koja sve nosi. Stalno razmišljam zašto se sve ovo dogodilo, ali možda je samo tako trebalo biti - kaže mladi pjevač kojeg od milja zovu i 'slavonsko čudo', koje rasprodaje dvorane širom Hrvatske i regije.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Podrška kolega ne izostaje, a u svom timu ima kolegu i prijatelja Matiju Cveka.

- Biti dio tima Jakova Jozinovića je naporna i nevjerojatna pozicija. Prezahvalan sam svom mladom prijatelju. Vjerujem u njega i njegov rad. Želim ti da ostaneš svoj i osjetiš svu ljubav svijeta. Želim da imaš još milijun hitova i da ih sve napišem ja - kroz osmijeh je proučio Cvek.

Jozinović je na kraju istaknuo da ga unatoč velikoj popularnosti vode jednostavnost i zahvalnost: 'Bog me drži na zemlji i nema razloga da se zbog nečeg uzdižem, ovo je prilika koju ljudi daju zbog ljubavi, ne zbog uzdizanja. Nadam se da će tako i ostati.'

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Singl 'Polje ruža' bit će dostupan od sutra (21.11.) na YouTube-u i svim digitalnim servisima, što Jakovljeva vjerna publika s nestrpljenjem iščekuje.