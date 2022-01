Redatelj Jakov Sedlar (69) ove godine planira dvije premijere filmova: ''Kuća svjetla'' i ''Tuđmanova Oluja'', ako mu to korona dopusti. Priča o hrvatskim svjetionicima trebala je imati premijeru 15. siječnja u povodu 30. obljetnice priznanja hrvatske države, no zbog novih epidemioloških mjera to neće biti moguće.

"Film smo snimali šest mjeseci, a snimljeno je svih 48 hrvatskih svjetionika", priča nam Sedlar. U dokumentarno-igranom filmu glavnu ulogu ima Franco Nero (80), poznatiji kao Django iz špageti vesterna osamdesetih godina.

- Nero glumi Hrvata, djeda koji šalje svoju unuku da crta svjetionike - kaže Sedlar pa nastavlja govoriti o filmu: "Kad se korona malo stiša, bit će premijera. Možete samo zamisliti snimiti 48 svjetionika na Jadranu. Koliko je to posla...".

Slikarica Magdalena Modrić (25) utjelovit će Nerovu unuku, a splitska glumica Ana Uršula Najev (25) za film je snimila pjesmu ''Samo daleko''. U filmu se pojavljuje i američki glumac James Earl Jones (90), koji je dao glas Dart Vaderu u ''Ratovima zvijezda'' i Mufasi u ''Kralju lavova''.

S Francom ga veže dugogodišnje prijateljstvo, a njegovu suprugu, oskarovku Vanessu Redgrave (80), još nije upoznao.

- Mi smo stari prijatelji i on svoj posao obavlja sjajno, kao što to i čini posljednjih 60 godina. Vanessu nisam upoznao, nikad nismo komunicirali - rekao je Sedlar, koji je prošli tjedan završio film ''Tuđmanova Oluja'' s Kevinom Spaceyjem (64) u glavnoj ulozi. Film bi trebao biti prikazan na 100. rođendan Franje Tuđmana. "Film je u montaži. Kevin je zadovoljan otišao iz Zagreba. Volio bih da film bude dobar i da se njemu svidi", kaže Sedlar.

Nakon brojnih optužbi za seksualno uznemiravanje, Nero je prvi (prije Sedlara) ponudio Spaceyju ulogu u svom filmu ''The Man Who Drew God''. S njim je trebala igrati Vannesa, koja je u posljednji tren napustila projekt.