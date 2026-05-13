Jala Brat na velikom platnu! Pala prva klapa novog trilera

Snimljene su prve scene dugometražnog igranog filma „Exposure“, koji nije samo debitantski projekt mladog redatelja Alana Kralja, već i glumački debi poznatog repera Jale Brata. Iako je snimanje filma predviđeno za srpanj, prva klapa je pala prošli tjedan. Jala Brat, najveće ime regionalne trap scene boravio je u Zagrebu u sklopu svoje turneje GOAT Tour koja uključuje rasprodane nastupe u gradovima poput Züricha, Düsseldorfa, Beograda, Ljubljane te Zagreba gdje je održao čak dva koncerta u rasprodanoj Areni Zagreb sa Bubom Corellijem.

Foto: EXPOSURE PROMO

- Jedan od izvršnih producenta filma Nikola Čulo je prvi došao na tu ideju. Potez je imao smisla jer smo, kao i većina moje generacije, oduvijek slušali njegovu glazbu te smo primijetili da jako često spominje druge filmove, režisere i glumce u svojim pjesmama tako da smo ga odlučili pitati je li zainteresiran glumiti u filmu. Na kraju je pristao te mi je bila čast raditi sa njime na setu i nadam se da će se nastaviti okušati u raznim ulogama. U mojim filmovima će svakako uvijek biti mjesta za njega - kaže Kralj.

„Exposure“ je kriminalistički triler s elementima komedije smješten u Zagrebu tijekom 1980-ih. Radnja prati mladog fotoreportera Jana kojeg glumi Lovro Juraga. Jan slučajno fotografira ubojstvo koje je počinio jedan kriminalac i to pokrene niz događaja koji ga natjeraju da se suoči s moralnim pitanjima. Uz Juragu, u kratkometražnom filmu glumili su još i Tomislav Dunđer, Filip Vidović, Roko Protić, Filip Palčić te mladi Borna Knežević, a u dugometražnom nastavku pridružuje im se još puno novih i poznatih lica čiji će likovi još više zakomplicirati radnju.

Foto: EXPOSURE PROMO

Kralj otkriva kako se radi na dovođenju i jednog poznatog holivudskog imena, čije se ime još drži u tajnosti, a izlazak filma najavljuje za 2027. godinu.