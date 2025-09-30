James Dean i 70 godina nakon smrti intrigira javnost zbog karizme, ali i svoje seksualnosti

Legendarni holivudski glumac James Dean imao je karijeru koja je trajala tek pet godina, no iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj povijesti. Bio je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti Hollywooda 50ih godina prošlog stoljeća, a tragično je preminuo na današnji dan prije točno 70 godina, 30. rujna 1955.

James Byron Dean rođen je 8. veljače 1931. godine u Indiani i dok je bio dijete s obitelji se preselio u Kaliforniju zbog promjene posla svoga oca. Deanova majka preminula je kada je imao svega devet godina, a otac ga je potom poslao natrag u Indianu da živi na farmi kod ujaka i ujne.

U nekoliko godina koliko je proveo na farmi, zbližio se s pastorom Jamesom DeWeerdom koji je zaslužan za njegovu kasniju strast prema automobilističkim utrkama i kazalištu. Dean i pastor toliko su bili bliski da neki tvrde kako su bili u vezi.

Nakon završetka srednje škole, Dean se preselio natrag u Kaliforniju, gdje je studirao na nekoliko sveučilišta, da bi na kraju upisao kazalište na UCLA-u. Odmalena je znao da želi biti glumac, a prvi put se na televiziji pojavio u reklami za Pepsi. Radio je kao asistent na parkiralištu u CBS studiju kako bi zaradio dodatan novac, a upravo ondje upoznao je Rogersa Bracketta, radijskoj direktora koji je postao njegov mentor.

Navodno mu je kasnije bio i ljubavnik, a govorkanja o Deanovoj seksualnoj orijentaciji postala su sve glasnija nakon njegove smrti.

Godine 1951. glumac se preselio u New York gdje je učio glumu kod Leeja Strasberga, no dvojac se navodno nije dobro slagao. U to vrijeme karijera mu je krenula uzlaznom putanjom te je glumio u nekoliko televizijskih serija i kazališnih predstava. Nakon uloge koju je 1952. godine ostvario na Broadwayju, privukao je i pažnju Hollywooda.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Svi su znali da se vinuo među zvijezde nakon uloge u filmu "Istočno od raja" 1955. godine. Brojne scene u filmu bile su zapravo Deanove improvizacije, a kasnije je dobio i nominaciju za nagradu Oscar te je postao prvi glumac u povijesti koji je posthumno dobio nominaciju za najvažniju filmsku nagradu.

Iste godine u kojoj je snimio "Istočno od raja", pojavio se i u filmu "Buntovnik bez razloga", što mu je ostala najzapaženija uloga u karijeri. Utjelovio je osjećajnog dečka u srednjoj školi, a u filmu je glumio uz Natalie Wood i Sala Minea. Godinu dana nakon objavljen je klasik "Div", u kojem se James Dean našao uz bok legendama - Elizabeth Taylor i Rocku Hudsonu. Upravo "Div" bio je Deanov posljednji film koji je snimio, a nominaciju za Oscara dobio je i za tu ulogu.

Dok nije glumio, Dean je bio strastveni vozač. Obožavao je utrke auta i motocikala, a nakon što se proslavio u Hollywoodu s prvim filmom, kupio je nekoliko auta i motocikala. Prije nego što je krenulo snimanje filma "Buntovnik bez razloga", glumac se prvi put utrkivao na događaju u Palm Springsu. Ipak, kada je dobio ulogu u filmu "Div", iz kuće Warner Brothers su mu zabranili da se utrkuje zbog previše obaveza koje je imao u studiju. Čim je film bio u postprodukciji, Dean je nastavio pohađati utrke.

Foto: IMDB/screenshot

U petak, 30. rujna 1955. godine, Dean i njegov mehaničar Rolf Wuetherich vozili su glumčev novi Porsche 550 Spyder prema utrci u kalifornijskom Salinasu. Na putu do tamo ih je zaustavila policija i napisala im kaznu zbog prebrze vožnje. Nastavili su svoje putovanje, a oko 15:30 sati frontalno su se sudarili s automobilom kojeg je vozio Donald Turnupseed. Glumčev suputnik Wuetherich bio je teško ozlijeđen, no preživio je, dok je glumac hitno prevezen u najbližu bolnicu.

Preminuo je od zadobivenih ozljeda nedugo nakon što su ga doveli u bolnicu. Imao je samo 24 godine. Detalji glumčeve smrti proširili su se vijestima putem TV-a i radija u samo nekoliko dana. Pokopan je u rodnoj Indiani, a na sprovodu je bilo više od 2500 njegovih obožavatelja, prijatelja i kolega.

James Dean je 1960. godine dobio svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu, Američki filmski institut ga je 1999. godine proslavio 18. najboljim glumcem iz zlatnog doba Hollywooda, a brojni ugledni časopisi redovito ga svrstavaju među top 50 najseksepilnijih muškaraca svih vremena.

Osim filmske karijere, veliku pažnju javnosti oduvijek je privlačio i glumčev privatni život. Scenarist William Bast bio je jedan od Deanovih najbližih prijatelja i njegov prvi biograf. Dok je bio na UCLA-u, Dean je hodao s Beverly Wills, glumicom sa CBS-a i Jeanette Lewis, kolegicom s fakulteta, a kojom je kasnije bio i Bast. Glumica Liz Sheridan godinama nakon njegove smrti je pričala o svojoj aferi s Jamesom Deanom, a slavni glumac ljubio je i kolegicu Barbaru Glenn.

Najpoznatija veza bila mu je ona s talijanskom glumicom Pier Angeli, s kojom je bio dvije godine. "Sve u vezi Pier je predivno, posebno njezina duša. Ne treba se truditi, ni ništa posebno reći. Sjajna je takva kakva jest", rekao je Dean jednom prilikom o svojoj velikoj ljubavi. Pier Angeli je samo jednom kasnije komentirala njihovu vezu, a njezine tvrdnje opovrgnuli su Deanovi prijatelji, spomenuvši da je sve što je rekla zapravo izmislila.

William Bast je tek 2006. godine priznao da je s Jamesom Deanom imao intimnu vezu. Bast je u intervjuu ispričao kako je Dean vjerovao da će mu izlazak iz ormara uništiti karijeru te je zbog toga ljubio brojne žene. Mnogi njegovi biografi ne isključuju činjenicu da je bio biseksualac, no čini se kako je tajnu svog intimnog života zaista odnio sa sobom u grob.

Foto: Screenshot/hrt