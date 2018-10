James Woods: Demokrati sami sebi šalju paketiće s bombama

Slanje paketa s improviziranim eksplozivnim napravama na adresu deset žestokih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa (72) izazvalo je veliku pomutnju uoči izbora za Kongres koji je 6. studenog.

Iako su sve pošiljke bile adresirane na Trumpove protivnike, u javnosti je sve više onih koji vjeruju u teoriju zavjere da iza njih zapravo stoje pristalice Demokratske stranke kako bi za to, usred predizborne kampanje, optužili republikance.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Jedan od njih je i glumac James Woods (71) koji je sve nazvao 'očiglednom političkom prevarom'.

The sending of bombs is a threat to the very foundation of our Republic. That people would seriously suggest such an act could be a “false flag” stunt is inappropriate. It is sad, however, that Democrat #mob behavior of late could prompt one to believe such a thing possible.