Nakon Clintona i Obame, paket bombu dobio i Robert De Niro?

Sumnjivi eksplozivni paketić sličan onima koji su ovoga tjedna poslani Hillary Clinton, bivšem predsjedniku Barracku Obami, milijarderu Georgeu Sorosu i još nekolicini visokoprofiliranih Demokrata stigao je i na adresu restorana čiji je vlasnik Robert De Niro, javlja NBC News.

Sumnjiva naprava u restoran Tribeca Grill slavnog glumca stigla je u četvrtak u jutarnjim satima. Prema izvješću njujorške policije, nije bilo potreba za evakuacijom jer je zgrada u tom trenutku bila prazna.

Suspicious package sent to #RobertDeNiro in NYC via @newsplusapp https://t.co/lynTQtGgsY