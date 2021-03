Američka glumica Jamie Lee Curtis (62) bila je jedna od rijetkih zvijezda koja se uživo pojavila na dodjeli Zlatnih globusa jer je ove godine bilo nešto drugačije izdanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Dodjela Zlatnih globusa 2020. godine

Dio uzvanika ovogodišnju je ceremoniju pratio iz udobnosti svog doma, a dio ih je došao na crveni tepih.

Dodjela prestižnih glumačkih nagrada odvijala se u Rainbow Roomu u New Yorku te u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, a Jamie je bila jedna od prezenterica. Na dodjelu je došla u glamuroznoj žutoj haljini, ispod koje nije nosila grudnjak. Haljina ima duboki dekolte te je njezin odvažni stajling privukao veliku pažnju.

Jamie je nedavno progovorila kako se s 40 godina odrekla alkohola, kojeg je ranije znala često kombinirati s lijekovima.

- Prije dugo vremena u jednoj dalekoj, dalekoj galaksiji bila sam mlada zvijezda u ratu sa sobom. Tada to još nisam znala. Držala sam to skriveno. Bila sam bolesna koliko i moje tajne. Uz Božju milost i potporu mnogih ljudi koji su me razumjeli uspjela sam ostati trijezna. Jedan po jedan dan, već pune 22 godine - pohvalila se glumica.