Jamie Oliver: 'Imao sam sve, a onda su došli najgori trenuci...'

Gostujući u showu 'The Graham Norton', najpoznatiji goli kuhar na svijetu, Jamie Oliver (44), u emotivnom je razgovoru progovorio o svemu što je dovelo do kolapsa njegovog restoranskog carstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U svibnju ove godine bankrotirao je lanac njegovih restorana. Tako se više od 20 restorana moralo aztvoriti, a tisuću ljudi je izgubilo posao. Sada je otkrio detalje oko toga što je točno pošlo po zlu i kako se oporavio od gubitka svega što je gradio više od 13 godina, piše Daily Mail.

Foto: ZJJG/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Bilo je to 13 godina teškog rada, a 'Fifteen' je bio moja beba. Međutim, ostao sam bez novaca, ostao sam bez svega i bilo je doista teško. Jednostavno se moraš sabrati i pokušati krenuti dalje. Imao sam najbolje od svega i ne znam kome je bilo bolje nego meni. Onda sam doživio i najgore trenutke, no to je život i moraš se fokusirati na pozitivu - ispričao je.

Razmišlja o tome da u budućnosti otvori nove restorane u Velikoj Britaniji, ali prije nego što odluči, pričekat će kako će na sve utjecati Brexit.

- Razmislit ću o svemu, ali nakon Brexita. Ukoliko imate biznis u ovoj državi, ne piše vam se dobro idućih pet godina. Bilo je teško i jako je puno stvari koje treba posložiti - zaključio je.

Foto: Matt Alexander/Press Association/PIXSELL

Unatoč tomu što su britanski restorani, uključujući i Jamiejev lanac talijanskih restorana, zatvoreni, oni izvan države nastavili su funkcionirati. Danas na 27 svjetskih tržišta posjeduje 70 restorana, koji funkcioniraju kao franšize.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Olivera je, osim financijski, propast dobrog dijela njegovog biznisa pogodila i na ljudskoj razini. S mnogim zaposlenicima radio je godinama i prošao trnovit put, a prilikom zatvaranja i slanja na burzu rada obratio im se emotivnim e-mailom.

- Trenutačno ne mogu fizički biti s vama, ali sam htio svima zahvaliti što ste uložili srce i dušu u naše restorane. Naši prehrambeni standardi uvijek su nas izdvajali od konkurencije i puno je toga na što možete biti ponosni - ohrabrio je kuhar bivše zaposlenike.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':