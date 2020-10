Jani i dalje odbija jesti u showu: 'Meni je nanesena nepravda...'

<p>Dok se na farmi počinju rađati prva prijateljstva, čini se kako <strong>Jani </strong>nikako ne pronalazi zajednički jezik s ostalima, a kako je u uvjerenju da ga farmeri žele otrovati – i dalje odbija s njima jesti.</p><p>Njegovo ponašanje, tvrde farmeri, svima je čudno, no trude se uključiti ga u dnevne aktivnosti. </p><p>- Mi ga i dalje zovemo jer ništa mi nismo napravili time što je on odabran za prvog duelistu. Na njemu je njegovo pravo da se on izbori, da on sebi izabere protivnika i da on svoj opstanak na farmi produži kao i svi ostali - kazala je gazdarica Sanja koja smatra da je razlog zbog kojeg Jani izbjegava ostale farmere te radove taj što je upravo njega odabrala za prvog duelistu.</p><p><strong>Juka </strong>je kazao kako je on vjerojatno najliberalniji od svih farmera te kako mu je Jani 'naizgled simpatičan čovjek' te kako vjeruje da ima i dobre vrline. <strong>Stjepan </strong>je Janija usporedio sa srnom koja stalno iz prikrajka promatra, dok je <strong>Maja </strong>ustvrdila da je Jani ekscentrik, no, dodaje, njoj je to zanimljivo. </p><p>- Jani je osoba koja na prvu stavlja otpor, želi svima odmah i sada ultimativno reći tko je on, onako kako on sebe vidi. On je jedinka, on je sam za sebe kao takav i treba ga shvatiti. On je jednostavno individualac. U kolektivu individualci ne postoje - poručila je <strong>Marina</strong>.</p><p>Jani pak, tvrdi, problem je u ostalim farmerima te smatra kako mu je nanesena nepravda.</p><p>- Danas smo razgovarali o svemu po malo, malo o toj nepravdi koja mi je nanesena u smislu da su me proglasili za prvog duelistu. Drugi dan su oni zaključili da sam ja najslabija karika, a nisu mi dali priliku ni da se dokažem na poslovima na farmi, da čuju koje vještine ja posjedujem - objasnio je Jani, a hoće li se gazdarica predomisliti te promijeniti svoju odluku vezanu za izbor prvog dueliste, ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>