Glumac Janko Popović Volarić (41) ponovno je zauzeo mjesto u žiriju hit showa 'Supertalent'. Za Dnevnik.hr ispričao je kojih će se dosadašnjih natjecatelja uvijek sjećati.

Rekao je kako misli da će ove sezone biti 'svega i svačega', posebno jer je prošlogodišnja sezona bila pauzirana zbog korone. Kaže kako se najviše veseli mladim talentima, kojima rado daje zlatne gumbe.

- Ja se jako volim smijati, jako volim ove nastupe koji te nasmiju - izjavio je.

Među nastupima koji su mu se urezali u pamćenje spomenuo je 'čovjeka delfina, vrhunac našeg stvaralaštva' i jednog osebujnog slikara.

- Šokirao me kanadski slikar koji slika svojim udom, no nije mi žao što me nije naslikao, zapravo sam jako sretan zbog toga i ne bi tu sliku držao na zidu kao Bilman - rekao je.

Osim neobičnim nastupima, priznao je da se veseli ponovno družiti sa svojim kolegama iz žirija Majom Šuput Tatarinov (42), Martinom Tomčić (46) i Davorom Bilmanom (46), s kojima se profesionalno rijetko susreće.

- Ja sam samotnjak, ali mi ponekad paše biti okružen ljudima, a pogotovo se veselim susretu s njih troje nakon tako dugo vremena - rekao je.

Dodao kako ipak održavaju kontakt.

- Čujemo se porukama, imamo grupu u kojoj razgovaramo o temama koje sigurno nisu za javnost - šaljivo je rekao.

Popović Volarić i njegovi kolege sigurno će i ove sezone suditi o mnogim zanimljivim i posebnim talentima, kao što je to već bilo u prvoj epizodi emisije.